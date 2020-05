De lokale ildsjæle fortæller deres historier råt for uforsødet med oplevelser fra blandt andet barndommen og skoletiden. Foto: Holbæk Kommune.

Kommunen stiller skarpt på 12 lokale ildsjæle

Holbæk Kommune har tidligere præsenteret sine medarbejdere i små portrætter på Facebook. Nu er turen kommet til nogle af kommunens borgere, nærmere bestemt 12 ildsjæle, som portrætteres på hjemmesiden under overskriften »Nabofortællinger«.

- Vi tog initiativet til Nabofortællingerne sidste sommer, fordi vi synes, at det er oplagt at få fortalt nogle af de mange spændende historier, der gemmer sig ude hos borgerne i kommunen. Vi har gjort os umage med at finde så mange forskellige typer som muligt, og spurgte ved projektets start bredt ud i fællesskaberne og internt i organisationen, om der var nogen, som havde oplagte emner. Vi endte med tolv ildsjæle, der aldersmæssigt går fra 20 til 103 år med en god geografisk spredning, så man kommer rundt i alle lokalområderne, forklarer hun.