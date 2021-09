I marts havde Pétanque Holbæk travlt med at færdiggøre banerne i Sportsbyen. Det kostede 2-300 timers arbejdskraft og ca. 25.000 kr., fortæller klubbens formand Lars Lloyd. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen om placering af nye padelbaner: Ikke en nem beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunen om placering af nye padelbaner: Ikke en nem beslutning

Holbæk - 13. september 2021 kl. 16:27 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Padel er en hastigt voksende sport, også i Holbæk, og byen har to padelklubber: Sportsbyens Padelklub og Holbæk Tennis og Padel Klub. I Sportsbyens Padelklub er man nu oppe på 483 medlemmer, og på grund af den stigende interesse for sportsgrenen er det blevet besluttet, at der skal anlægges to nye baner til padel i sportsbyen.

Begge padelklubber var repræsenteret på et møde, der i sidste uge blev holdt om placeringen af de to nye baner. Også Pétanque Holbæks formand Lars Lloyd var til stede.

På mødet præsenterede kommunens kultur- og fritidssekretariat forskellige muligheder for placeringer.

Hos de to padelklubber var der enighed om, at placeringen i nord-sydgående retning er den rigtige. En mere østlig placering giver for meget vind på banen, forklarede de.

Lars Lloyd gav meget tydeligt udtryk for, at det for petanqueklubben vil være nødvendigt at flytte placering, hvis der bliver anlagt to nye baner syd for de nuværende, da det vil have store konsekvenser for klubbens spillere på grund af støjen fra padel.

Afgørelse på mail Kommunen lovede, at komme med en afgørelse hurtigt efter mødet og torsdag eftermiddag tikkede en mail ind hos klubberne.

Heri skriver Tanja Bonde Rønne, afdelingsleder i Byggeri & Infrastruktur, Holbæk Kommune, blandt andet:

- Beslutningen er truffet ud fra en afvejning af de forskellige klubbers behov. Det har ikke været en nem beslutning, og vi er bevidste om, at placeringen desværre går imod Pétanque Holbæks ønsker.

Tanja Bonde Rønne tilføjer, at kommunen har lagt vægt på, at det er afgørende for brugen af padelbanerne, at de placeres med en nord-sydgående længderetning, og med mest mulig vindafskærmning.

Økonomien har også spillet en rolle. Tanja Bonde Rønne forklarer, at placeringen øst for de eksisterende baner vil være en dyrere løsning.

I sin mail giver hun desuden et forslag til, hvordan støjproblemerne vil kunne løses for petanqueklubben:

- De nye padelbaner vil blive lukket for brug ved behov, når der afvikles stævner på petanquebanerne, forventeligt fem-seks gange årligt, og samtidig etableres lydisolerende glas på banerne for at mindste støjgenerne mod petanquebanerne, skriver hun.

Om placeringen i forhold til petanquebanerne skriver Tanja Bonde Rønne:

- Pétanque Holbæk tilkendegav til mødet, at de ville have accepteret en løsning med en bane syd for de nuværende, men med øst-vestvendte baner. Ved denne løsning, ville der være ca. 10-12 meter fra hjørnet af petanquebanerne til nærmeste padelbane, mens der ved den valgte løsning vil være 2,5-3 meters afstand. Det bliver derfor de nordligste tre petanquebaner, der kommer til at ligge tættere på de nye padelbaner, end Pétanque Holbæk kunne acceptere.

Nu må det være nok Lars Lloyd er meget skuffet over afgørelsen, som han mener er så uspiselig, at han efter 16 år som formand for Pétanque Holbæk vil trække sig.

- Jeg er blevet træt af at blive behandlet på denne måde, så nu må det være nok. Der har været mange kampe at kæmpe. Da vi skulle flytte til sportsbyen, havde vi en arg kamp om at få de 10 baner, som et petanqueanlæg kræver. Men nu bliver det svært at komme til at bruge dem, siger Lars lloyd.

Få ting for seniorer At kommunen foreslår, at padelbanerne kan blive lukket ned, fem-seks gange om året under petanqueturneringer, mener Lars Lloyd ikke kompenserer for de støjproblemer, de nye padelbaner vil give.

- Vores medlemmer skal kunne spille uden at blive forstyrret, også når der ikke er turneringer. Petanque er en suverænt fantastisk sport, der giver god motion og samtidig har det sociale element. Vi har spillere på højeste plan og motionister, der i høj grad gør det for motionens og det sociale samværs skyld. Vi gør et stort arbejde for at give kommunens seniorer en god klub at spille i og samtidig spiller vi i DIF Eliterækken og har vundet masser af medaljer. Der er få ting for seniorer og derfor er det en vigtig sportsgren. Men det ser ikke ud til at have nogen betydning for kommunen, siger Lars Lloyd.

Forslaget om lydisolerende glas er heller ikke noget, der for alvor vil afhjælpe støjen, mener Lars lloyd.

- Der er ikke glas hele vejen rundt om en padelbane, så støjen vil alligevel trænge ud, forklarer han.

Efter at den, for petanqueklubben, nedslående beslutning er truffet, har han fået mange tilkendegivelser fra petanqueverdenen.

- De ringer alle mulige steder fra og bakker os op. De har ligesom os svært ved at forstå, hvorfor det arbejde vi gør ikke har nogen værdi. Vi er en klub, der har eksisteret siden 1991. Padel­sporten har kun været her i nogle år og hvem ved, om det går med den, ligesom det gik med squash, som for en årrække siden var en meget populær sport. Men nu ligger squashbanerne mange steder ubenyttede hen, siger Lars Lloyd.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Tanja Bonde Rønne eller Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv i Holbæk Kommune.

Formand for udvalget for Kultur- og Fritid, Ole Hansen (S) vil ikke kommentere på sagen, da den er truffet i forvaltningen og ikke har været drøftet politisk.

- Jeg vil undlade at kommentere beslutningen, men er selvfølgelig ked af det, hvis der er nogen, der ikke føler sig hørt, og som har en forventning om, at vi lytter, siger han.

»Den bedste beslutning« Kenneth Green Nielsen fra Sportsbyens Padel Klub mener, det er den bedste beslutning, der er truffet.

- Det var den eneste rigtige beslutning. Men jeg forstår godt Lars' skuffelse. Jeg ser det dog ikke sådan, at den er truffet på bekostning af Pétanque Holbæk.

Jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre, at vi har baner tæt på hinanden og vi vil gøre, hvad vi kan, for at imødekomme petanques forhold.

De har 10 baner, så jeg tænker, at de ikke behøver at spille på den, der er tættest på padelbanerne, siger Kenneth Green Nielsen og tilføjer:

- Sportsbyen er et sted for alle. Men hvis man havde forudset padelsportens udvikling, så havde man nok planlagt anderledes og gjort det muligt at holde mere afstand mellem banerne, siger han.