Kommunen klar med Søbæk-undersøgelse

Holbæk - 08. januar 2021

Efter en række mediehistorier om de økonomiske forhold på Søbæk under den tidligere ejer af stedet bad borgmesteren i Holbæk Kommune i efteråret om en redegørelse for den økonomiske del af det økonomiske tilsyn, som Holbæk Kommune førte i perioden 2007-2017. Redegørelsen er nu færdig. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Det var vigtigt for mig at få lavet redegørelsen. Når vi bliver gjort opmærksomme på udfordringer i kommunens arbejde, også selvom de ligger mange år tilbage, skal vi undersøge det. Samtidig skal vi lægge udfordringerne åbent frem, så vi kan rydde op og ændre på det, der ikke er godt nok. Derfor er jeg også glad for, at vi nu har fået redegørelsen, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i pressemeddelelsen.

Redegørelsen viser overordnet, at der var for lidt fokus på den økonomiske del af tilsynet i perioden fra 2007-2017. Derfor anbefaler den også, at Holbæk Kommune styrker tilsynet med interne skoler på sociale tilbud ved blandt andet at få medarbejdere med økonomiske og regnskabsmæssige kompetencer ind over arbejdet, at stille større krav til økonomisk gennemsigtighed hos de private tilbud og at styrke fokus på armslængdeprincip og god journalisering.

Tilsyn var ikke godt nok - Når vi kigger tilbage, viser redegørelsen, at vi har et oprydningsarbejde og et arbejde med kulturen i forhold til det økonomiske tilsyn. Arbejdet er i perioden udført for svingende og personafhængigt, og medarbejderne har manglet økonomiske og regnskabsmæssige kompetencer. Derfor skal vi stille større krav til gennemsigtigheden i de sociale tilbud økonomi og bruge de økonomiske- og regnskabsmæssige kompetencer i kommunen aktivt i arbejdet. Helt generelt skal vi sikre et styrket fokus på den økonomiske del af vores tilsyn, siger borgmesteren.

Selvom redegørelsen peger på udfordringer i den undersøgte periode, har mange af de artikler, der har været om Søbæk, handlet om udlæg. Det er imidlertid ikke opgaven for et kommunalt tilsyn at undersøge enkelte bilag, men derimod for en revisor ud fra de regler, der gælder på det område.

Fokus på armslængdeprincip Artikler i Ekstra Bladet har problematiseret et privat forhold mellem en tidligere kommunal medarbejder i den pædagogiske, psykologiske rådgivning (PPR) og den tidligere ejer af Søbæk. Her viser redegørelsen, at kommunen tilbage i 2011 var vidende om det private forhold.

- Der er i redegørelsen ikke noget, der tyder på usaglighed i medarbejderens beslutninger. Når det er sagt, så skulle kommunen tilbage i 2011 have undersøgt, om relationen havde en sådan karakter, at medarbejderne skulle flyttes. Det gjorde vi ikke, og det var en fejlvurdering. Selvom det ligger mange år tilbage, kan og skal vi lære af det nu, og i dag vil vi ikke handle på samme måde, siger Lene Magnussen, der er direktør i Holbæk Kommune og har været ansvarlig for undersøgelsesgruppens arbejde.

Derfor er det også en anbefaling i redegørelsen at styrke fokus på armslængdeprincippet mellem kommunen og de private tilbud. Det understreges også af, at den pågældende medarbejder og en kollega sad fysisk på et af Søbæks tilbud, indtil den praksis blev stoppet af en nyansat leder.

- Det var dengang en praktisk foranstaltning, fordi det meste arbejde i området foregik på Søbæks tilbud. Men som kommune skal vi ikke sætte hverken medarbejdere, de private tilbud eller offentligheden i en situation, hvor der kan opstå tvivl om habiliteten. Det skal vi lære af, så det ikke gentager sig, siger Lene Magnussen.

Manglende journalisering Redegørelsen har udover de øvrige udfordringer med tilsynet vist en utilstrækkelig journaliseringspraksis på området.

Af samme grund vil journaliseringspligten også blive indskærpet i Holbæk Kommune som et resultat af redegørelsen.