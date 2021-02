Kommunen har åbnet for tre skøjtesøer

Det meste af Holbæk Fjord er frosset til is, men det betyder ikke, at det er tilladt at gå ud på den. Til gengæld har Holbæk Kommune nu åbnet for adgangen til tre skøjtesøer. Foto: Thomas Olsen

Holbæk - 13. februar 2021 kl. 06:25 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Det kolde vintervejr har betydet, at tre ud af Holbæk Kommunes fire skøjtesøer er blevet åbnet, og det derfor er blevet tilladt at bevæge sig ud på isen.

Det drejer sig om en del af Skarresø i Jyderup, søen i Østre Anlæg i Holbæk samt den lille sø ved Timianvej og Urtehaven i Holbæk.

Den fjerde skøjtesø - Bjerregårdssøen i Svinninge - er stadigvæk lukket, fordi isen endnu ikke er tyk nok.

- Men vi regner med, at hvis frostvejret holder, så vil den blive åbnet på mandag, fortæller Michael Nybo, der er teamleder i Holbæk Kommunes afdeling for drift og vedligehold.

Det var hans afdeling, som har givet grønt lys til de tre skøjtesøer.

- Det var egentlig meningen, at vi først skulle have været ude og måle isen mandag, men vi havde fået så mange henvendelser, at vi allerede fredag tog ud og målte tykkelsen på isen. Og det viste sig, at vi kunne åbne op for tre af søerne her til weekenden, fortæller han.

Michael Nybo oplyser, at selv om der har været masser af sol de seneste dage, så har det ikke den store indflydelse på tilladelsen.

- Noget af den øverste is tør måske op og lægger sig som vand ovenpå, men det er ikke noget, der har den store betydning for isens tykkelse, så længe at der er frostvejr, fortæller han.

Kulden bestemmer Det er bestemt ikke hver vinter, at det bliver så koldt i længere tid, at vandet i søerne fryser til is.

I Holbæk har børnene dog haft glæde af skøjtebanen Isrosen, men på grund af corona-restriktionerne har den slet ikke været åben i denne sæson.

Men nu betyder kulden, at børn og barnlige sjæle alligevel får en chance for at spænde et par skøjter på og komme en tur på isen.

Åbningen af skøjtesøerne betyder dog ikke, at der nu også er givet grønt lys til, at man kan gå ud på fjorden eller andre steder.

Hos politiet oplyser vagtchefen, at det som udgangspunkt er forbudt at gå ud på isen, hvis der ikke er givet tilladelse til det.

- Det kan derfor give en bøde. Og hvis man er skyld i, at der bliver lavet en stor redningsaktion, fordi man skal hentes ind fra isen med en helikopter, så kan man risikere at få en regning på aktionen. Og det kan blive dyrt, for det koster mellem 60.000 og 70.000 kroner i timen at holde en helikopter i luften, fortæller vagtchefen.

Tjek hjemmesiden Man er selv forpligtet til at holde øje med, om det er tilladt at bevæge sig ud på de frosne skøjtesøer.

Det kan gøres forholdsvis nemt.

Går man ind på Holbæk Kommunes hjemmeside og skriver »skøjtesø« i søgefeltet, dukker der en oversigt op over de fire skøjtesøer.

Her kan man se, om der er åben for adgang til den enkelte sø.