Kommune udskyder hjælp til rengøring og tøjvask

Holbæk - 17. marts 2020

En mindre gruppe ældre hjemmeboende får ikke gjort rent eller vasket tøj de næste 14 dage. Det sker dels for at begrænse risikoen for, at de eller sosu-­personalet bliver smittet med coronavirus Covid-19. Dels for at have medarbejdere nok i den kommende tid.

- Det drejer sig om borgere, der kun får rengøring og tøjvask. Det er kun de få, og vi kan godt forsvare at udskyde rengøringen i 14 dage for den gruppe borgere. Der er tale om ældre, der har et vist funktionsniveau og måske en ægtefælle, der kan varetage opgaverne, siger Charlotte Larsen, fungerende chef for området Aktiv hele livet i Holbæk Kommune.

Hun kan ikke garantere, at det kun bliver i 14 dage. Holbæk Kommune følger udmeldingerne fra statsministeriet om forskellige tiltag. Forlænges perioden, skal opgaverne på sundheds- og ældreområdet igen vurderes.

- Udskydelsen gælder ikke ældre, der får andre ydelser ud over rengøring og tøjvask. Der bliver stadig gjort rent og vasket tøj som normalt hos borgere, som blandt andet får hjælp til personlig pleje og sårpleje, understreger Charlotte Larsen.

Der er ringet rundt til de berørte ældre, og tilbagemeldingen er, at det har man forståelse for, som situationen ser ud lige nu.

Skal der vaskes tøj, kan pårørende hjælpe, selv om myndighederne anbefaler ikke at besøge sine svage ældre familiemedlemmer. Vasketøjet kan stilles uden for døren, så kontakt undgås.

- Ældre er i en særlig risiko­gruppe, og vi gør alt for at undgå, at de bliver smitte blandt andet ved at begrænse adgangen til de hjem, hvor det er forsvarligt. Og vi har brug for medarbejderne til at tage sig af de øvrige borgere og de nye borgere, der sendes hjem fra sygehus og har behov for ekstra indsatser, forklarer Charlotte Larsen.

Der er øget mandefald på ældre- og sundhedsområdet på grund af covid-19, og det kan mærkes i det daglige arbejde. Nogle af dem, der tidligere er sendt hjem, har stadig symptomer som hoste, forkølelse og feber. Nye kommer til, og så er der sygemeldinger af andre årsager.