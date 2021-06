Et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse er stadig tilhængere af en fredning af Tempelkrogen Nor, men er alligevel parat til at trække sig som medrejser af fredningsforslaget. Foto: Agner Ahm

Kommune trækker sig fra fredningssag

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 14:43 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et stort flertal af politikerne i Holbæk Kommunalbestyrelse er nu på vej til at droppe at være medrejser på et fredningsforslag for Tempelkrogen Nor ved Ågerup. Det er stik modsat af, hvad kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2020, hvor et stort flertal stemte for at støtte en fredningssag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Den nye udvikling skyldes dog ikke, at politikerne har ændret holdning til fredningen. Det er derimod en hjælp til, at DN hurtigere kan komme videre med at rejse fredningssagen.

DN har i øvrigt besluttet at kalde området for Tempelkrog Nor, mens det tidligere var Nord. Ændringen skyldes, at området faktisk ligger syd for Tempelkrogen. Og naturmæssigt set er området et nor i forhold til Tempelkrogen.

Flertal i to udvalg Tirsdag indstillede ­klima- og miljøudvalget, at kommunalbestyrelsen ­frafalder at være medrejser på fredningsforslaget. Det blev fulgt op i går, onsdag, af økonomiudvalget.

I begge udvalg stemte Karen Thestrup Clausen (EL) imod indstillingen, da hun - trods den nye udvikling - ønsker, at kommunen fortsat er medrejser af fredningssagen.

Baggrunden for den nye udvikling er, at kommunalbestyrelsen 19. maj besluttede at sende sagen tilbage til klima- og miljøudvalget. Fredningsforslaget var ellers klar til blive sendt til Fredningsnævnet for Vestsjælland. Det var der flertal for i både klima- og miljøudvalget samt økonomiudvalget - i begge udvalg var Venstre alene om stemme imod.

Når sagen så alligevel i sidste øjeblik blev taget helt af dagsordenen i kommunalbestyrelsen og sendt tilbage til klima- og miljøudvalget, skyldtes det en henvendelse fra Søren Meinert og Carsten Svensgaard, begge fra bestyrelsen i Vipperød Lokalforum. De anfægtede processen i forbindelse med fredningsforslaget og udtrykte i deres brev bekymring for, at adgangen rundt om vådområdet kunne blive forhindret.

De to bag henvendelsen opfordrede i stedet til at søge at indgå en frivillig aftale, inklusive en plejeplan, med lodsejerne.

Klar opfordring fra DN Efter at kommunalbestyrelsen 19. maj sendte sagen tilbage til klima- og miljøudvalget, kom der en henvendelse fra fredningsleder hos DN, Birgitte Ingrisch.

- Jeg fik en opringning fra fredningslederen i DN. Her var de rigtig kede af den beslutning, fordi det ville trække sagen yderligere i langdrag. Birgitte Ingrisch spurgte, om kommunen ikke enten kunne være medrejser på fredningssagen eller trække sig. Ved at vi trækker os, kan DN sætte sagen hurtigere i gang. De fleste er enige om, at vi gerne vil have området fredet, og der er ikke nogen af os, der er interesseret i at trække sagen i langdrag, forklarer John Harpøth (DF), der er formand for klima- og niljøudvalget.

DN går videre alene Hvis kommunalbestyrelsen følger de to udvalgsflertal, så ændrer det ikke ved, at fredningssagen bliver rejst af DN alene. Holbæk Kommune har mulighed for på et senere tidspunkt at træde ind som medrejser i fredningssagen.

Det har ikke været muligt at træffe Birgitte Ingrisch for en kommentar. Men ifølge fremstillingen i de politiske dagsordener i Holbæk er DN klar til snart at sende fredningsforslaget til Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt.

Da den samlede erstatning til lodsejerne overstiger 500.000 kroner - vurderingen er omkring 770.000 kroner - går sagen fra Fredningsnævnet automatisk videre til afgørelse om fredning og erstatning i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når den ventede fredningssag er rejst, vil både Fredningsnævnet og siden Miljø- og Fødevareklagenævnet holde offentlige møder og besigtigelser. Derfor kan der formentlig gå et par år, før fredningssagen er afgjort.

