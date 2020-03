Når aktivitets- og samværstilbud som Solgården i Holbæk lukker, vil personale flyttes over i botilbud for at støtte beboerne. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Kommune mander op på botilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune mander op på botilbud

Holbæk - 18. marts 2020 kl. 16:56 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med lukning af aktivitets- og beskæftigelsestilbud for borgere med fysiske og psykiske handikap flyttes de ledige hænder til botilbud i Holbæk Kommune.

Her mandes op, når beboerne skal opholde sig på matriklen 24-7. - Vi er i gang med at afklare, hvordan vi kan flytte folk over i andre funktioner. Det er nødvendigt, når der i dagtimerne pludselig er flere på botilbuddene, forklarer Charlotte Larsen, fungerende chef for Aktiv hele livet.Kommunen besluttede i sidste uge at lukke den beskyttede beskæftigelse Jobbasen i Holbæk, aktivitets- og samværstilbuddene Solgården i Holbæk og Søbæk Have i Jyderup og klubtilbuddet Kig Ind i Holbæk.

Det betyder, at beboerne fra bostederne Tåstrup Have og Tåstrup Stræde, begge Holbæk, og Søbæk Have i Jyderup får ændret deres hverdag. Og det samme gør personalet.

Sikkerhed for alle Beslutningerne handler om sikkerhed. Lukning af dagtilbud er taget for at mindske risikoen for smitte med coronavirus covid-19 blandt borgere og personale. Beslutningen om at omplacere medarbejderne er taget for at give borgerne den nødvendige støtte i en anderledes hverdag.

Overenskomstmæssigt er der ingen hindring for at flytte medarbejdere til nye funktioner på nye steder og tider. Og deres arbejde er en kritisk funkton, som skal opretholdes.

Fagforbund bakker op - Socialpædagogerne Midtsjællands holdning er, at Holbæk Kommune bør og skal træffe beslutninger om at bruge medarbejdere fra aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene i botilbuddene ud fra begrundet nødvendighed og en sikkerhedsmæssig og faglig forsvarlig vurdering, fastslår kredsformanden Lene Kümpel.

Lokalafdelingen er klar til dialog for at få gode lokale løsninger, og hun forventer, kommunen stiller de nødvendige værnemidler og rammer til rådighed.

Medarbejderne skal også inddrages, og der må tages hensyn til den enkeltes udfordringer. Nogle vil have problemer med at få passet børn i aften- og nattetimer, når myndighederne opfordrer til ikke at bruge bedsteforældre som børnepassere, siger Lene Kümpel.