Ved at fjerne dækningsafgiften på erhvervsejendomme håber et stort politisk flertal, at det kan tiltrække virksomheder til nye erhvervsområder. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune letter livet for erhvervslivet og dropper dækningsafgiften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommune letter livet for erhvervslivet og dropper dækningsafgiften

Holbæk - 21. august 2021 kl. 07:11 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Der er penge i kassen og tilskud fra staten, så 2022 er rette tidspunkt at fjerne dækningsafgiften og lette livet lidt for erhvervslivet efter halvandet med med coronanedlukninger og restriktioner, mener flertallet i kommunalbestyrelsen. Enhedslisten er uenig og mener, det er usikkert, unødvendigt og symbolpolitik.

Det er samtlige partier i Holbæk minus Enhedslisten, der parate til at trække 2,1 millioner kroner ud af budget 2022 og lade erhvervsdrivende slippe for at betale dækningsafgift.

Det lå allerede i luften, at dækningsafgiften skal udfases fra 2022. Det var alle partier enige om ved sidste års budgetaftale, hvor det blev pålagt borgmesteren at komme med en plan.

Nu mener borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), at tiden er den rigtige til helt at afskaffe særskatten på erhvervsejendomme. Med til beslutningen er en pulje til kompensation, hvis dækningsafgiften fjernes.

- Der er styr på økonomien, det får ikke betydning for vores økonomiske politik, og jeg er fuldstændig sikker på, at der både i år og de kommende år vil være råd til at løfte velfærden på ældre- og socialområdet, som står for et få et tiltrængt løft, fastslår hun.

Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre melder alle ud, at de er med på at afskaffe dækningsafgiften allerede i 2022. Det vil lette en byrde for nogle, og det vil give et billede af en mere erhvervsvenlig kommune.

Karen Thestrup Clausen (EL) mener, det er symbolpolitik. Dækningsafgiften på to promille på erhvervsejendomme får næppe virksomheder til at vælge Holbæk fra eller flytte. Og selv om den tabte indtægt er lille i et milliardbudget, kan hun godt finde steder at bruge pengene her og nu. Og de kommende år vil byde på ekstra udgifter på grund af den kommende sundhedsreform og ny budgetlov, påpeger hun.

Ældre og udsatte børn får et løft

Det store flertal i kommunalbestyrelsen sender et positivt signal i forbindelse med budgetlægningen for 2022. For der er god økonomi i Holbæk Kommune. Så det giver god mening at droppe inddrivelse af skat på værdien af erhvervsejendomme. Den mistede indtægt fra dækningsafgiften forhindrer ikke det lovede løft på ældre- og specialområdet , lyder det.

Enhedslisten er enig i, det er et signal, og at økonomien her og nu er god, men der venter nye opgaver og udgifter til kommunen blandt andet med den kommende sundhedsreform. Derfor kan Enhedslisten ikke gå ind for at afskaffe dækningsafgiften og en indtægt til kommunen.

Afgiften på to promille blev genindført i en budgetaftale i 2017 samtidig med en skatteforhøjelse på personskatten, da Holbæk var i økonomiske problemer.

Bag stod alle partier, også normalt modstandere af højere skatter og afgifter.

- Det er stik imod mit konservative dna. Men jeg gik med til det, fordi det var tidsbestemt med tilbagerulning i 2021. Det bliver det så først nu, og det er første skridt, næste skridt er at tilpasse personskatten, understreger Michael Suhr (K).

Om det sker, afhænger af de kommende forhandlinger om budget 2022 til og med 2025. De indledende øvelser er i gang, blandt andet har kommunalbestyrelsen været til budgetseminar på Bromølle Kro torsdag og fredag.

Dækningsafgiften i Holbæk Kommune er 2 promille af erhvervsejendommes værdi.

Det ville give en indtæt på 8,3 millioner kroner i årene 2022 til og med 2025.

Med puljepenge til kompensation for at afskaffe dæknings­afgiften vil kommunen det første år få dækket 75 procent. Det giver et indtægtstab på2,1 millioner kroner.

Tilskuddet falder til 50 procent i 2023 og 2024 med et tab på 4,1 millioner kroner.

I 2025 er der kun 25 procents tilskud. Det giver et minus på 6,2 millioner kroner.

I forbindelse med aftalen for 2021 - uden tilbagerulning af dækningsafgiften - blev det aftalt, at borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) skulle komme med en plan for udfasning. Det er blevet til en plan om afskaffelse med hendes og de øvrige gruppeformænds forsikring om, at det ikke påvirker løfterne om at give ældre- og specialområdet et løft efter flere års besparelser og nedskæringer.

- Vi har de seneste år løftet skoleområdet med 60 millioner kroner, nu er det tid til et økonomisk løft på ældreområdet og sikre flere penge til udsatte børn og unge, understreger Christina Krzyrosiak Hansen.

Kommunen bør stille krav om lærlinge

Kommunen letter en ganske vist for de fleste lille byrde for erhvervslivet. og fremstår som en mere ehvervsvenlig kommune.

Hun mener derfor, at kommunen fremadrettet bør stille krav om, at virksomheder, der skal bygge for kommunen, har lærlinge.

Det har mange virksomheder i Holbæk allerede, og de får et forspring, når der skal bygges lokalt, siger hun. Samtidig er virksomhederne med til at skaffe faglærte håndværkere, som allerede i dag er en mangel.

Med rabatten fra den statslige pulje til afskaffelse af blandt andet dækningsafgiften giver det mening for Steen Klink (DF) at afskaffe den. For kommunen får en del af beløbet kompenseret, mens virksomhederne slipper for det fulde beløb.

- Jeg er ikke bekymret og siger ja, fordi tidspunktet er det rigtige, og vi kommer i mål med en aftale. Også selv om vi ikke ved, om det kan tiltrække virksomheder, så kan det måske fastholde nogle, konstaterer Emrah Tuncer (R).

Lokallistens Mogens Justesen mener også, at når der er bloktilskud, giver det mening at afskaffe afgiften.

Heller ikke Camilla Hove Lund (V) ryster på hånden, faktisk bakker hun og Venstre op om eget forslag. Hun glæder sig over, at borgmesteren som lovet har tænkt og fundet en plan, der helt afskaffer dækningsafgiften.

Pengene kunne bruges på cykelstier

Men tiden er ikke til at fjerne en efgift, som erhvervslivet i øvrigt ikke har bedt om, siger Karen Thestrup Clausen (EL).

Dels mener hun ikke, det er nødvendigt for at redde erhvervsdrivende, og dels peger hun på, at beregningerne med tilskud er usikre. Det er efter hendes mening ikke garanteret, at Holbæk får maksimum-tilskud de næste fire år. Og så er det pludselig 30 til 40 millioner kroner, der vil mangle i budgettet.

Og selv om der er loft over driftsudgifterne, så er der frit spil på anlægsudgifterne, og der kunne for eksempel laves nogle kilometer cykelstier for de penge, fastslår hun.