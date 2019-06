Kommune i strid om bro

Der er opstået usikkerhed om, hvorvidt udskiftningen af Dommerstibroen bliver gennemført, fordi Banedanmark kræver, at Holbæk Kommune skal finde yderligere 12 millioner kroner oven i de første 16 millioner kroner til opgaven. Foto: Per Christensen

Holbæk - 04. juni 2019 kl. 13:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flertallet af politikerne i Holbæk Kommunalbestyrelse var tilsyneladende for hurtige, da de troede, der var en aftale med Banedanmark om betalingen for en udskiftning af Dommerstibroen over jernbanen i Holbæk. Kommunalbestyrelse skal nu afgøre, om den vil bevilge 12 millioner kroner oven i de 16 millioner, som et flertal i april sagde ja til, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Det ser ikke ud til, at et flertal vil være indstillet på at bevilge flere penge. Hvis der ikke findes en løsning, skal gang- og cykelbroen i stedet helt fjernes eller forhøjes på grund af den kommende elektrificering af Nordvestbanen. Parterne er ikke enige om, hvem der i givet fald skal betale for fjernelsen eller forhøjelsen.

I den forbindelse har Banedanmark allerede varslet, at der i givet fald vil blive anlagt en retssag for at få afgjort tvisten om betalingen.

Når det i det hele taget ser ud til, at aftalen om en helt ny bro hænger i en tynd tråd, skyldes det, at Banedanmark har interne retningslinjer for anlægsbudgetter, som kræver, at der bliver regnet med en post på 50 procent til uforudsete udgifter. Basisoverslaget lyder på 24,2 millioner kroner. 50 procent er 12,1 millioner kroner, som Banedanmark mener, at Holbæk Kommune alene skal stå for.

Banedanmark har altså afslået at bidrage med mere end de ni millioner kroner, som tidligere er aftalt.

Et enigt klima- og miljøudvalg har indstillet til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kommunen meddeler Banedanmark, at medfinansieringen maksimalt kan udgøre de 16 millioner kroner, der er afsat.

- Vi kan ikke samarbejde med sådanne parter, som vi ikke kan stole på. Det er ikke seriøse mennesker, vi har med at gøre, hvis de laver en fejlberegning af den størrelse, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Banedanmark betegner det som »ærgerligt, at Holbæk Kommune på baggrund af det indledende anlægsoverslag har vedtaget økonomien meget tidligt i forløbet, da anlægsoverslaget ofte er behæftet med en del usikkerheder«.