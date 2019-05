Den konkurs­ramte produktionsskole NV-Pro Campus betalte ikke husleje på Værftet i mere end to år, fordi Holbæk Kommune glemte at opkræve den. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune glemte husleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune glemte husleje

Holbæk - 11. maj 2019 kl. 08:13 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da produktionsskolen NV-Pro Campus med hovedsæde i Svinninge tidligere på ugen blev erklæret konkurs på grund af likviditetsproblemer, fremgik det af en pressemeddelelse fra skolens bestyrelse, at der i perioden 2015-2017 ikke blev betalt husleje for Værftet på havnen i Holbæk, hvor NV-Pro Campus drev Værftscaféen.

Det er ikke, fordi NV-Pro har ignoreret flere opkrævninger fra Holbæk Kommune, der ejer Værftet. Kommunen fik ganske enkelt ikke opkrævet lejen, fra Værftet blev indviet i foråret 2015 frem til udgangen af 2017. Det fortæller Kasper Enevoldsen, der er afdelingsleder i Ejendom & Risiko i Holbæk Kommune.

- Fakturaen er ikke blevet dannet i systemet, så den er ikke blevet sendt ud, siger han.

Umiddelbart skulle man mene, at nogen ville savne lejeindtægten, men ...

- Den var ikke lagt ind i budgettet, lyder det fra afdelingslederen.

- Der går et par år, før vi bliver opmærksomme på det.

Kasper Enevoldsen påpeger, at produktionsskolen også har haft et ansvar for at få betalt sin husleje, selv om regningerne ikke er kommet.

- Lejer er forpligtiget til at betale, og der var ingen af parterne, der huskede hinanden på det, men indledningsvis er fejlen naturligvis på vores side, siger han.

Da kommunen opdagede den manglende huslejeindtægt, lød restancen på 300.000 kroner - det er fire halvårlige perioder til 75.000 kroner stykket. Ifølge Kasper Enevoldsen var det for sent at opkræve betaling for 2015.

- Jeg var i dialog med ledelsen i NV-Pro gennem noget tid, og der var en velvilje til at betale, men man ville gerne have regningen på et tidspunkt, hvor der var penge til at betale, fortæller han.

Da produktionsskolen gik konkurs, var pengene ifølge Kasper Enevoldsen endnu ikke opkrævet, men skolen vidste, at kravet ville komme. Kommunen har nu gjort kravet gældende i konkursboet efter NV-Pro. Dermed vil tiden vise, om der er midler til, at kommunen kan få sine penge. Kravet omfatter i øvrigt også husleje for det første halvår af 2019 samt forbrug, så regningen lyder på i alt 450.000 kroner. Huslejen for 2018 er betalt.

- Det var en konstruktiv dialog, mens vi var i det, men set i bagklogskabens lys skulle vi bare have sendt den regning. Men jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at en produktionsskole ville gå konkurs, lyder det fra Kasper Enevoldsen.