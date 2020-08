De græssende køer i Tølløse Dyrehave kom i juni, og det kan ses som et første skridt mod urørt skov. Men projektet har ført til indvendinger fra dele af lokalbefolkningen. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kommunale skove skal måske stå urørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunale skove skal måske stå urørt

Holbæk - 19. august 2020 kl. 10:39 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Holbæk Kommune findes der 248 hektar skov, som kommunen ejer. Skovene skal muligvis i fremtiden omlægges til urørt skov. Det vil betyde større biodiversitet, altså en stigning i antallet af forskellige arter inden for planter, insekter, fugle, svampe og lignende.

Klima- og miljøudvalget har indstillet, at der sættes gang i en proces med henblik på inden for fem år at omlægge de kommunale skove til urørt skov. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal også behandle sagen.

Selv om klima- og miljøudvalget har indstillet at sætte gang i processen, så er det med et vist forbehold. Udvalget har i forbindelse med indstillingen protokolleret, at udvalget får en status på projekterne i løbet af efteråret.

Indvendinger mod Tølløse-projekt Udvalgsformand John Harpøth (DF) forklarer, at det er med baggrund i erfaringerne fra skovgræsningsprojektet i Tølløse Dyrehave. I juni blev der sat køer ud i en indhegning i skoven, hvor de skal holde vegetationen nede for at være med til at sikre en biologisk artsrigdom.

Både op til beslutningen og også efter gennemførelsen af indhegningen har dele af lokalbefolkningen haft en del indvendinger.

- Jeg har fået og får stadig mange henvendelser om dyreholdet i Dyrehaven. Folk tør ikke gå ind i skoven, og nogle shelters er overskidt af kolort, fortæller John Harpøth.

Han mener, at erfaringerne viser, at hvis en omlægning af alle kommunale skove til urørt skov skal blive en succeshistorie, så må kommunen lytte til borgerne, så man undgår noget lignende som i Tølløse Dyrehave andre steder.

En omlægning til urørt skov vil, ifølge forskere, også bidrage positivt til klimaregnskabet ved at optage CO2 og oplagre det som kulstof i økosystemet.

- Spørgmålet er, om der virkelig er så meget potentiale i at binde CO2. Det har vi ikke fået beregninger på, siger John Harpøth.

Hvis grundlaget ikke er i orden, når der kommer den ønskede status på projekterne, kan politikerne ifølge John Harpøth nå at slå bak.

Flere greb kan give større biodiversitet Det er et erklæret mål for Holbæk Kommune, at den vil være grøn og bæredygtig. Det nævnes blandt andet i 2020-budgetaftalen, at der kan tages yderligere skridt i regning af regulære naturskove.

Nyere forskning viser, at man ved en omlægning til urørt skov kan med forholdsvis enkle greb kan opnå meget større biodiversitet. Staten har for nylig valgt at omlægge store arealer i statsskovene.

I oplægget til den politiske behandling foreslår administrationen, at der inden udgangen af 2021 foretages en gennemgang af skovene i Holbæk Kommune. På det grundlag kan der for hver enkelt skov foreslås indsatser, som kan føre til mere biodiversitet.

Når der tales om urørt skov, er det ikke nok at stoppe med at fælde træer og fjerne dem fra skovene, men det er også en del af det.

Derudover kan forskellige virkemidler føre til større biodiversitet. Et af dem er at sørge for mere dødt ved (træ), sådan som der naturligt opstod i tidligere tider. Der kan skaffes dødt træ ved at slå træer »ihjel« eller påføre dem skader. Når der opstår huller og revner i træerne, kan de blive indtaget af svampe, insekter og fugle.

Et andet virkemiddel er at retablere naturlige afvandingsforhold, uden at det går ud over afvandingen af naboarealer. En tredje mulighed er skovgræsning, sådan som det netop er etableret i Tølløse Dyrehave.

Den to største kommunale skove er Nederskoven og Dyrehaven i Tølløse (i alt 142 hektar). I Svinninge ligger Bjerregårdsskoven, i Jyderup Sølystskoven og en del af Stokkebjerg Skov. I og omkring Holbæk by ligger der flere større og mindre skove med Knudskov som den største.