Selvom der står knallertkørsel forbudt på skiltet, forhindrer det ifølge Erling Beck ikke knallertkørerne i at gasse godt op på grusstien.

Kommende stisystem skræmmer beboere i villakvarter

Holbæk - 30. juli 2021 kl. 16:17 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Rosenvænget er normalt en lukket og stille villavej i Holbæk. Men en ny strøm af fodgængere skaber både farlige og usikre situationer for vejens beboerne. Det mener Erling Beck, der har prøvet at råbe kommunen op, fordi han vil have den til at gøre noget ved problemerne.

- Trygheden er væk, fortæller han.

Problemerne er opstået, efter at Apotekerhaven er opført mellem jernbanen og erhvervsområdet på den anden side af L.C. Worsøesvej.

Det er Erling Beck sikker på, for der har ikke været problemer før, lejeboligerne på den anden side blev fyldt op.

Nu er det Holbæk Kommunes plan at asfaltere den grussti, der går fra Apotekerhaven under L.C. Worsøesvej til Rosenvænget. Det blev besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 20. januar i år.

Det er uforståeligt for Erling Beck, som mener, der findes mange bedre løsninger end at lede folk gennem Rosenvænget.

- Hvis de laver fortov langs L.C. Worsøesvej til Valdemar Sejrsvej, er der kortere til Netto, og langs Roskildevej er der kortere til Holbæk by, forklarer han og viser ruterne på et kort.

Det fremgår af mails til Erling Beck og referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at Holbæk Kommunes begrundelse for at anlægge stien er, at det vil være den sikreste vej for de bløde trafikanter, og samtidig er stien en del af en lokalplan fra 1994, og der er derfor ikke noget nyt ved, at den er, hvor den er.

Den udlægning er Erling Beck dog ikke enig i. For Rosenvænget er ifølge ham slet ikke lavet til så mange fodgængere og cyklister.

Fortovene er for smalle, og derfor går folk midt på vejen. Og med skarpe sving og skæve vigepligter er det til stor fare for de bløde trafikanter, mener han.

Erling Beck fortæller, at han selv flere gange har været ved at ramme gående på vejen.

Det nye stisystem har også fået Rosenvængets beboere til at lave en underskriftindsamling, som er sendt til kommunen. Her håber områdets beboere på en anden løsning, blandt andet fordi de frygter en påkørsel af en af de bløde trafikanter.

Den kommende asfaltsti går langs 59-årige Erling Becks have, og han opdagede kommunens planer, da han så, at der blev lagt nyt grus på stien.

Af mødereferatet fra den 20. januar i år fremgår det, at den endelige plan er et samlet stiforløb, som skal blive en færdselsåre for bløde trafikanter fra Rørvangsvej, Tåstrup Have, Worsøes Have og Apotekerhaven.

Erling Beck, der er projektafvikler i et ingeniørfirma, frygter, at det vil resultere i endnu flere mennesker på de smalle fortove og på vejen i Rosenvænget. Derfor er han også noget utilfreds med, at han ikke har været i nabohøring.

- Man kan ikke tillade sig at sige, at der ikke er nabohøring, når stien går herhen, siger han.

Derfor har han i længere tid været i kontakt med kommunen. En kontakt, der ikke er gået efter planen, og som nu er endt med i alt fire klager til borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og to til Ankestyrelsen for kommunens behandling af ham.

Erling Beck mener ikke, der bliver svaret på hans spørgsmål, og han anklager også Holbæk Kommune for at manipulere med afstande.

Erling Beck håber, at underskriftindsamlingen kan gøre en forskel, for hans egen kontakt med Holbæk Kommune er så godt som brudt sammen.