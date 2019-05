Se billedserie Velkommen i skoven ved indgangen til Jyderup, siger Dan Lundvig Hauge-Nielsen og Thorkild Wisbech, der nu for tredje gang invitere til klovneløb i Aggersvold Skov.Foto: Henrik Falch

Send til din ven. X Artiklen: Kom ud i skoven og støt hospitalsklovnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom ud i skoven og støt hospitalsklovnene

Holbæk - 13. maj 2019 kl. 19:57 Af af henrik falch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har selv oplevet, hvad hospitalsklovnen har gjort for min datter, da hun var på sygehuset, siger Dan Lundvig Hauge-Nielsen, der sammen med Thorkild Wisbech fra Aggersvold Savværk står bag årets klovneløb i Jyderup den 19. maj.

De har begge været overraskede over den store opbakning fra både lokale og de udenbys gæster til familiebegivenheden i skoven.

- Vi var noget overraskede over den fine tilslutning. Det er dejligt med så stor opbakning, lyder det fra Thorkild Wisbech, som i samarbejde med skovejeren er glade for at lægge skoven gratis til for at støtte den gode sag.

Det første år kom godt 300 voksne og børn. Året efter blev der uddelt hele 544 startnumre, så hvis udviklingen skal fortsætte så må det blive omkring 700 gæster den 19. maj i år.

Det er der rigeligt plads til.

- Vi bruger hele savværkets plads til parkeringsplads. Det er en af de det gode ting ved at starte herfra, at der er plads til parkering og til at man kan gå trygt hen til startområdet og så ved alle, hvor savværket i Jyderup er, fremhæver Dan Lundvig Hauge-Nielsen.

Sjov i ventetid

Selv om arrangørerne er godt forberedte og har styr på arrangementet, tager det lidt tid, før alle startnumre er uddelt, og den ventetid bliver der gjort noget for at få til at gå nemmere og sjovere i år.

- Vi har fået to piger til at komme og varme op med gæsterne. Jeg har også lige fået bekræftiget, at klovnen Zippo også kommer og hjælper med opvarmningen, så ventetiden ikke bliver så kedelig, siger Dan Lundvig Hauge-Nielsen.

Han har også en aftale med Holbæk Sygehus' hospitalsklovn, Zippo, om at være med ikke blot til opvarmningen, men undervejs i løbet i den smukke skov.

For løbet handler ikke om at komme først, men om at have det hyggeligt sammen med familien i en god sags tjeneste.

- Vi havde forsøgt med noget frokost, men de fleste vil bare hjem bagefter for at hygge sig med sin egen familie. Nogle kommer fra København og andre steder langt væk for at være med her sammen med deres familie bagefter, fortæller han.

I alt er der 65 steder rundt i landet, hvor der bliver arrangeret klovneløb for at samle penge ind til landets hospitalsklovne.

- Jeg er meget stolt over, at vi her i Jyderup var det sted, hvor der kom fjerde flest sidste år. Det er imponerende, lyder det fra Dan Lundvig Hauge-Nielsen.

Måske er det den flotte og afveklsende natur, der er i Aggersvold Skov og de gode faciliteter på savværket, hvor mange også henter årets juletræ - men det er en helt anden historie.

Ruterne den 19. maj er overskuelige for de fleste. Der er tre længder, en på tre kilometer, en på seks og en lang på 10 kilometer.