Kom ud i naturen med QR-koder

Holbæks Grønne Lunge (HGL) har lanceret et nyt friluftsinitiativ med 27 poster i skoven ved Ladegårdsalléen. Målgruppen er børnefamilierne, og formålet er at øge naturoplevelsen.

Her er blandt andet info om de dyr, man kan se i skoven, sjove almene spørgsmål til de yngste (f.eks. Hvad hedder Pippis abe?) og info om nye initiativer hos HGL (f.eks. byggeriet af en vildsvineindhegning og det nye fritidstilbud Ung Adventure for de 13-19-årige).

Afdelingsleder Jacob Flintholm fortæller: - Når vi kommer lidt længere hen på året, drømmer vi om at få sat mærkater op på nogle af de 52 pæle, orienteringsløberne har i skoven. Det er også planen at få lavet et kort, hvor posterne er markeret. Version 2.0 vil desuden give mulighed for en ny opsætning af QR-koderne, så vi løbende kan ændre indholdet, fortæller han.