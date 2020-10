Se billedserie Helle Caspersen og Jens Mølgaard inviterer til hjemmekoncerter i deres egen stue i sommerhuset i Løserup Strand. Privatfoto.

Kom til hjemmekoncert i sommerhuset

Holbæk - 09. oktober 2020 kl. 07:21 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Ægteparret Helle Caspersen og Jens Mølgaard på Strandbakkevej 11 på Tuse Næs har i lyset af corona-situationen valgt at stille deres stue, terrasse og have til rådighed for intimkoncerter med danske kunstnere.

Den første koncert havde de den 26. august med bandet »A Tall Bag of Bones«, hvor der blev solgt 44 af de 50 billetter, som var sat til salg.

Hjemmekoncerterne kommer i stand via platformen Low-fi, som i følge hjemmesiden ønsker »at skabe et globalt community af livemusik, én dagligstue ad gangen.«

Low-fi er stiftet af den danske iværksætter Anne Dvinge og fungerer som et netværk for både private arrangører, og kunstnere der gerne vil ud at spille. Alle opretter en profil og kan tage kontakt til hinanden på kryds og tværs.

- Jeg opdagede konceptet gennem et opslag på Facebook, og i juni måned var vi selv afsted til en Low-fi-koncert i Lumsås. Det viste sig, at koncerten var arrangeret af Anne Dvinge selv. Vi fik både en smuk intim musikoplevelse og meget mere at vide om Low-fi, fortæller Helle Caspersen, som tilføjer, at hun og hendes mand i forvejen er ivrige koncertgængere.

- Vi gør det her, fordi vi synes, det er hyggeligt, og fordi vi lige nu er inde en periode, hvor musikerne har svært ved at komme ud at spille. Det er jo ikke de store navne som Rasmus Seebach og lignende, men mindre kendte dygtige kunstnere med meget på hjertet. Mange af dem har også stået i baggrunden, når de kendte har optrådt, forklarer Helle Caspersen, som også mener, at hjemmekoncerterne kan kompensere for nogle af de sociale ting, som aflyses lige nu:

- Under corona bliver vi hele tiden mindet om alt det, vi ikke må, og alle de restriktioner vi skal leve med. Men vi skal huske på, at der stadig er meget, vi godt må og kan deltage i, påpeger hun.

Den næste koncert på Strandbakkevej er planlagt til lørdag den 17. oktober klokken 20. På grund af årstiden rykkes 'scenen' denne gang fra terrassen ind i stuen, hvor der med de gældende afstandskrav kan være 20 publikummer.

Aftenens solist er sangskriveren, sangeren og guitaristen Rasmus Nelausen, der synger om kærlighed, længsel, tvivl og glæde.

Der er mere info på: www.lowficoncerts.com/da og Facebook-siden: Musikterassen på Tuse Næs.