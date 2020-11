Kom så op at stå

- Hvis man sidder ned en hel dag, er resultatet, at man trættes mentalt, er uden overskud og ikke mindst er mindre kreative og produktive sidst på dagen. Det kommer bag på de fleste, at eksempelvis en times daglig løb eller cykling ikke er nok til at modvirker de negative konsekvenser for helbredet af at sidde. At være fysisk aktiv kan aldrig erstatte den bevægelse, som kroppen har brug for i løbet af dagen - uden sved på panden. Derfor er man nødt til at stå op og flytte sig hver time i løbet af arbejdsdagen for at holde kroppen i gang. At sidde i lang tid af gangen sætter blandt andet stofskiftet i stå. Bevægelse som at stå og gå stimulerer stofskiftet og genstarter kroppen, siger Lone Østergaard.