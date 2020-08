Lær at tegne og skrive en tegneserie. Thomas Schrøder kan hjælpe børn og unge med at få et manuskript ud af ideer. Med sig på lørdag har han tre tegnere, der også vil øse af deres viden. Foto: Jette Bundgaard

Kom og lær kunsten at lave en tegneseriebog

Tegnerne er Flemming Andersen, Peter Snejberg og Angelica Inigo.

Flemming Andersen har i over 25 år som den eneste dansker tegnet Anders And med nevøerne Rip, Rap og Rup og andre beboere i Andeby både til Jumbo-bøger og Anders And & Co.

Peter Snejberg har i mange år illustreret bøger og tegnet til både danske og udenlandske tegneserier.

Han kan blandt andet lære børnene at tegne orker. Peter Snejberg har også en anden side og skriver historier til Anders And & Co.

Angelica Inigo er illustrator og tegneserieskaber og kan inspirere deltagerne, hvis de er til japansk mangakultur.