Send til din ven. X Artiklen: Kom og hør om sære sanser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom og hør om sære sanser

Holbæk - 09. maj 2021 kl. 20:00 Kontakt redaktionen

Nu er det ikke kun ørerne, man kan åbne for nyt. Nu åbnes dørene også for foredrag - så man kan bruge ørerne ekstra nyttigt.

Efter en vinter og et forår med mange aflyste arrangementer kan Holbæk Bibliotek igen åbne dørene til foredrag. Her i maj måned byder biblioteket på to livestream-foredrag fra Aarhus Universitet. Det ene om sære sanser, det andet om magtfulde mikrober.

Tirsdag den 11. maj klokken 19 kan man høre om de sære sanser.

Vores virkelighed er bestemt af den hukommelse og de sanser, vi er udstyret med. Tilhørerne får noget at vide om, hvor lille en del af vores omverden, vi reelt opfatter og om de sære sanser, der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse, der er meget langt fra vores.

En illusion

Peter Teglberg Madsen, professor i sansefysiologi, vil fortælle om den illusion, vi lever i: En illusion skabt af, at vi sammenholder input fra vores sanser med medfødte og tillærte genkendelsesmønstre lagret i vores hjerner. Det betyder, at den opfattede virkelighed fuldstændigt er defineret af de sanser, et væsen er udstyret med og dets hukommelse. Derfor har dyr og mennesker med forskellige sanser også meget forskellige verdensopfattelser. Kort sagt: Vores virkelighed er den del af vores omverden, vi kan sanse.

De gavner os

Tirsdag den 18. maj kan høre professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen fortælle om »Magtfulde mikrober der gavner os« og blive klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe og virus, som lever i og på hver enkelt af os livet igennem.

De styrker vores modstandskraft mod farlige mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte positivt.

Under covid-19 pandemien er det gået op for os, hvor magtfuld en mikroskopisk viruspartikel kan være. Den kan forvolde frygt, sygdom og i værste fald død. Den kan sætte et verdenssamfund på standby.

Sådanne epidemier med sygdomsfremkaldende virus, bakterier eller svampe har i hele menneskets udviklingshistorie været et vilkår, der med vekslende intervaller gentager sig.

Man skal tilmelde sig foredragene på forhånd og skal vise coronapas eller valid testdokumentation.