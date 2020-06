Artiklen: Kokkene fik et godt tilbud og købte et renseri

Kokkene fik et godt tilbud og købte et renseri

Det ligger ikke lige for, at to kokke kaster sig ind i renseribranchen. Men drengene fra Svanen i Holbæk fik et godt tilbud om at købe næsten-naboen Elegant Rens i Labæk og har siden februar været de lykkelige indehavere af Svanerens ApS. Nu kan Brian Klarskov og Mathias Damhus selv vaske duge og forklæder rene for persillesovs, fedtpletter og rødvin - på papiret. Det praktiske arbejde har de overladt til Diana Jensen, som efter et år er tilbage i renseriet.

