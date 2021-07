Christina Rosenberg er skiftet fra Tårnet på Christiansborg til fjordudsigten på Hørby Færgekro. Privatfoto

Kokken skifter fra Meyers til færgekro

Holbæk - 23. juli 2021 kl. 13:24 Kontakt redaktionen

Det blev kun til en kort nats søvn efter sidste arbejdsdag i Claus Meyers restaurant i Tårnet på Christiansborg, så var Christina Rosenberg i fuld gang på sin nye arbejdsplads, Hørby Færgekro på Tuse Næs.

Her har den uddannede kok og tjener ansvar for køkkenet og de menuer, som kroen vil byde på.

- Jeg havde slet ingen planer om at droppe mit job i Tårnet. En kollega gjorde mig opmærksom på job- opslaget fra Hørby Færgekro, og da jeg havde set lokalerne og mødt de nye ejere, var jeg slet ikke i tvivl om, at dette her er 100 procent mig. Jeg blev bare forelsket i stedet og omgivelserne lige med det samme, siger Christina Rosenberg.

Hun har været tændt på at lave mad, siden hun havde hjemkundskab i folkeskolen.

Foruden sine uddannelser som kok og tjener har hun arbejdet i Nice i syv uger og på verdensudstillingen i Hannover i fem måneder.

Nordisk og lokalt præg - Det er så fedt at kunne sætte mit eget præg på en restaurant, der har så stort potentiale. De fastboende ved jo alt om den fabelagtige beliggenhed helt ud til vandkanten. Men nu skal de også vide, at det er et fantastisk spisested. Og det samme med de mange gæster, vi skal tiltrække udefra, til spisning, familiefester, kurser, events og så videre.

Christina Rosenberg vil sikre, at menuen på Hørby Færgekro får et nordisk islæt og flest mulige råvarer fra det nære område. Hver måned får sin egen ret, der er et klassisk måltid.

Her har hun planer om at servere blandt andet boller i karry, schnitzel og lammefrikassé med rejer.

A la carte menuerne, der serveres fra onsdag til søndag, vil være sæsonprægede og skifte hvert kvartal. De aktuelle menuer kan altid ses på kroens hjemmeside.

Fisk på bordet Til frokost serveres smørrebrød, fish & chips og kokkens hjemmelavede fiskefrikadeller.

Christina Rosenberg regerer i et køkken, der ligesom resten af kroen er nyistandsat.

Bryllupskager - Jeg er vildt glad for at komme i gang. Det er spændende at begynde helt fra scratch og kunne bruge mine egne opskrifter, så jeg sammen med restaurantchef Kristine Holmberg kan sætte nogle spændende menuer sammen, siger den nye kok på færgekroen.

- Jeg er meget allround. Ud over mine uddannelser som kok og tjener har jeg arbejdet et år som chocolatier hos Frederiksberg Chokolade, og konditori er min store hobby. Jeg håber, at jeg får lov at kreere rigtig man- ge bryllupskager. Jeg vil lægge al min kærlighed i at forkæle gæsterne med lækkerier fra køkkenet, lover den nye kok på Hørby Færgekro.