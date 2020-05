Se billedserie Det er dejligt at kunne plukke de lokale råvarer i skovbunden, her er det ramsløg, fortæller Nicklas Jedig. Foto: Elisa Hauerbach.

Kokken giver opskrifter på meningsfuld mad

Holbæk - 06. maj 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Manden bag »Ugens opskrift« i By & Land er Nicklas Jedig, der til dagligt er kok på Jyderup Højskole.

Opskrifterne han giver til avisens læsere er på mad, han også serverer for højskolens elever, og fokus er som noget helt naturligt for ham, på mindskning af madspild, samt på klimavenlighed og bæredygtighed. Derfor ser man sjældent kød i hans avisopskrifter, for han mener, at hans formål er at videregive viden om at tilberede almindelig og meningsfuld mad, samtidig med at han giver læserne inspiration til at bruge årstidens råvarer bedst muligt.

Nicklas Jedig er 29 år. Han er uddannet kok hos Hotel Strandparken i Holbæk og arbejdede efter sin læretid et år i København.

- Jeg fandt ud af, at kokkeverdenen - hvor man har fuldt tryk på fra man står op - og knokler løs indtil man på det nærmeste falder om, ikke passede til mit familieliv. Jeg har tre børn, og det fungerede ikke for mig at pendle til København og ikke være tilgængelig derhjemme. Så jeg søgte til Jyderup Højskole, og det er faktisk her, jeg har fået øjnene op for økologien og bæredygtigheden - og for hvor vigtigt det er, at vi tænker os om, både som forbrugere men også som verdensborgere, forklarer han.

Nicklas fortæller, at det er mere klimavenligt at lave mad af grøntsager, for der bruges eksempelvis ikke så meget vand til produktionen, som der gør ved kødproduktion.

Maden han har ansvar for at tilberede til højskolens elever, lærere og gæster overvejes nøje, for der skal tages mange hensyn i så stor en opgave. Han forklarer, at proteinerne på de kødfrie dage blandt andet findes i linser, bønner og kikærter, men at man med fordel kan kombinere nødder, frø, svampe og tomater, for at det skal være optimalt.

Han mener ikke, at der er noget galt med at spise kød, men man kan godt sikre sig at dyrene har haft et godt liv, før de bliver til pålæg og aftensmad. Lokalt producerede dyr og andre råvarer, er faktisk de bedste og mest bæredygtige at bruge. Og en ret bliver aldrig bedre end de råvarer man har brugt til at fremstille den, siger han.

Nicklas Jedig går meget ind for, at man bruger sæsonernes råvarer, men det betyder ikke, at han kun serverer jordbær om sommeren, for både de danske og de udenlandske sæsonvarer kan sagtens bruges udenfor deres sæson, hvis man sylter eller fermenterer dem. Ved Jyderup er der i øjeblikket gode, naturlige råvarer gemt i skovbunden.

- De kaldes af nogen for ukrudt, men det er efter min mening naturens medicin, for de indeholder en masse gode egenskaber. Ramsløg er blevet populært for længst, men også de spæde brændenældeskud, bellisblomster, mælkebøtter og skvalderkål er rigtig godt at bruge i maden. Jeg vil lave nogle opskrifter med den form for ingredienser, for jeg har fået gode tilbagemeldinger på blandt andet min ramsløgmayo, der er nem at lave og meget smagfuld, slutter den populære kok.