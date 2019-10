Nicklas Jedig er kok på Jyderup Højskole, hvor man har tre kødfrie dage og en dag hvor der serveres fisk, hver uge. Foto: Elisa Hauerbach

Kokken foretrækker de kødfrie dage

Holbæk - 21. oktober 2019 Af Elisa Hauerbach

Nicklas Jedig er kok på Jyderup Højskole, der har tre kødfrie dage og en fiskedag om ugen. Det vil sige at der kun serveres kød fredag, lørdag og søndag. Det er Nicklas meget tilfreds med, for han er en af dem, der ved at man kan få protein fra andet end okse- og svinekød.

- Jeg foretrækker faktisk at lave mad på vores kødfrie dage, for der er masser af muligheder for at få dækket kroppens behov for blandt andet protein, siger han.

Skal være fleksibel

Maden han har ansvar for at tilberede til højskolens elever, lærere og gæster overvejes nøje, for der skal tages mange hensyn i så stor en opgave. Han forklarer også at proteinerne på de kødfrie dage, blandt andet findes i linser, bønner og kikærter, men at man med fordel kan kombinere nødder, frø, svampe og tomater for at det skal være optimalt, Plantefars er han ikke den store tilhænger af, for han mener at man sagtens kan bruge gode råvarer uden at få dem til at ligne noget, de ikke er.

- Vi har veganere, vegetarer, folk der spiser fisk, men ikke kød, glutenallergikere og laktoseintollerante personer her på stedet. Det betyder, at vi laver flere ting, som er målrettet de enkelte grupper, så alle kan få stillet deres sult. Det giver mig grund til hele tiden at udvikle mig og samtidig har jeg fokus på at mindske madspild. Det er noget af et puslespil, men det er sjovt at få til at gå op, siger kokken videre,

Tænker »Klima«

Skolen lægger vægt på bæredygtighed og økologi, både når det gælder grøntsager, korn- og kødprodukter.

- Det er mere klimavenligt at lave mad af grøntsager, for der bruges eksempelvis ikke så meget vand til produktionen, som der gør ved kødproduktion. Det er noget vi hele tiden prøver at holde fokus på og er villige til at lære mere om. Man kan nemlig altid blive bedre, også indenfor vores fag, siger han.

Er uddannet i Holbæk

Nicklas Jedig er 29 år. han er uddannet kok hos Strandparken i Holbæk og arbejdede efterfølgende et år i København.

- Jeg fandt ud af, at kokkeverdenen hvor man har fuldt tryk på fra man står op og knokler løs, indtil man på det nærmeste falder om, ikke passede til mit familieliv. Jeg har tre børn og det fungerede ikke for mig at pendle til København og ikke være tilgængelig derhjemme. Så jeg søgte til Jyderup Højskole og det er faktisk her, jeg har fået øjnene op for økologien og bæredygtigheden - og for hvor vigtigt det er at vi tænker os om, både som forbrugere men også som verdensborgere, slutter han.