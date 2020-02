Sådan så det ud i går, efter at det danske cateringlandshold havde vundet OL. Christina Larsen fra Holbæk står omtrent midt i billedet (eneste kvinde). Foto: Jesper Rais/Jesper Rais, RaisFoto

Send til din ven. X Artiklen: Kok vinder guld ved OL i catering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kok vinder guld ved OL i catering

Holbæk - 20. februar 2020 kl. 14:53 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har krævet mange timers træning, og jeg har været ved at hoppe fra et par gange, fordi jeg er alene med to børn.

Det fortæller Christina Larsen, der bør på Rødkælkevej i Holbæk, efter at hun onsdag sammen med sine tre kolleger vandt OL-guld for cateringlandshold. Det foregik i Stuttgart i Tyskland, hvor holdet allerede tirsdag fik at vide, at det havde vundet en guldmedalje, fordi det sammen med tre andre landshold havde fået mellem 90 og 100 point for mandagens præstation.

Men først ved en ceremoni onsdag blev det afsløret, hvem der vandt OL som det bedste af de fire hold.

- Det var nervepirrende, da vi sad i salen. Vi havde regnet med, at Sverige, der vandt VM for to år siden, var vores største konkurrent. Men Sverige blev nummer fire, Schweiz nummer tre, Finland nummer to, og vi vandt. Vi har kæmpet så meget for det, og det udløser bare en stor glæde. Jeg har svært ved at forstå, at vi er så dygtige, siger Christina Larsen.

Cateringlandsholdet skulle lave mad til 120 personer. Det bestod af to gange finger-food, tre hovedretter, en salat og en dessert. Det fælles tema var »Rødder fra jorden«. De tre hovedretter var kyllingebryst, havtaske på ben med krydderurter og en vetegarret, som var selleri-samusa. Desserten var inspireret af gulerødder.

Christina Larsen har været med på cateringlandsholdet siden 2015, og hun var således også med på det hold, der fik en guldmedalje ved VM i 2018, og som samlet set fik en bronzemedalje.

Overrasket med glimmer og flag i hjemmet Hendes to børn - Justin på otte år og Fleur på seks år - var med i Stuttgart. Det samme var hendes forældre, Pia Larsen og Tom Jensen fra Gislinge, der passede børnene, mens deres mor havde travlt med madlavningen. Også Christina Larsens kæreste, Casper Lund, Holbæk, og hendes veninde, Camilla Cebula, var med i Stuttgart noget af tiden.

Casper Lund tog hjem tirsdag for at passe sit arbejde, mens de andre tog hjem onsdag. Christina Larsen landede i lufthavnen onsdag aften.

- Jeg blev modtaget af familien og min kæreste. Og da jeg kom hjem, var huset fyldt med guldglimmer og flag - jeg blev så forskrækket, fortæller Christina Larsen.

Headhuntet efter VM-deltagelse i 2018 Hun, der er 32 år, blev uddannet kok i 2007. Efter VM-deltagelsen i 2018 blev hun headhuntet til en stilling hos Catering Danmark. Her arbejder hun som produktudvikler hos det brand, der hedder Kokkens Hverdagsmad, som leverer måltidskasser.

Spørgsmålet er, om Christina Larsen fortsætter på cateringlandsholdet, efter at hun nu har nået målet om at vinde OL.

- Det er svært at svare på. Det kan jeg ikke svare på, siger Christina Larsen.