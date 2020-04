Kørte uden kort for tredje gang - så blev bilen beslaglagt

Tirsdag kl. 11.28 standsede Midt- og Vestsjællands Politi en bil på Ringstedvej i Kvanløse for rutinemæssig kontrol. Bag rattet sad en 40-årig mand fra Slagelse uden kørekort. Det viste sig, at han i 2016 havde fået førerretten inddraget af helbredsmæssige årsager.

Politiet sigtede ham derfor for kørsel uden førerret, og de kunne dermed konstatere, at det nu var tredje gang inden for de seneste tre år, at han var blevet afsløret i den overtrædelse af færdselsloven. Hans personbil blev derfor beslaglagt af politiet med henblik på senere konfiskation. Den 40-årige vil blive indkaldt til et retsmøde, når sagen og spørgsmålet om endelig konfiskation skal afgøres, oplyser politiet.