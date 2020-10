Kørte 111 km/t i byen

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at det lykkedes betjenten at standse motorcyklisten, som viste sig at være en 35-årig mand uden fast bopæl i Odsherred. Han var frakendt førerretten i en tidligere sag om spirituskørsel. Den 35-årige blev sigtet for at køre for hurtigt.