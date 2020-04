Køreskole, terapeut og domstol åbner

Ligesom landets øvrige domstole åbner Retten i Holbæk atter den 27. april, mens blandt andre fysioterapeuter og køreskoler åbner igen allerede på mandag den 20. april. Foto: Mie Neel

Holbæk - 17. april 2020 kl. 13:35 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos flere brancher er der glæde over, at der kan genåbnes fra på mandag, efter at Folketingets partier indgik en aftale om det i nat. Der er dog stadig flere retningslinjer, der ikke er fuld klarhed over, da meldingen kun er få timer gammel for de involverede.

- Vi ser meget frem til at komme i gang igen. Men vi venter på de præcise retningslinjer fra vores organisation, Danske Fysioterapeuter, og de skulle gerne komme i løbet af i dag, siger Ulrik Nyhave, der ejer Jyderup Fysioterapi på Holbækvej 7 i Jyderup.

Han regner med, at der genåbnes fra på mandag, og der er lagt en plan, som lige afventer de endelige retningslinjer. Men det bliver under alle omstændigheder med begrænset kapacitet, når der genåbnes.

Fire terapeuter vil arbejde to og to på skift - Vi er normalvis fire fysioterapeuter, men vi vil kun arbejde to ad gangen på skift. Det skyldes, at der ikke er plads i venteværelset til at holde den afstand, der er krav om, forklarer Ulrik Nyhave.

Holdtræningen vil heller ikke kunne begynde, fordi afstandskravene ikke kan overholdes i træningssalen.

Ligesom de fleste andre fysioterapeuter har Jyderup Fysioterapi også haft et nødberedskab, blandt andet for at kunne behandle kritiske tilfælde, blandt andet palliative (døende) patienter. Efter den sidste normale åbningsdag den 12. marts har der dog kun været en halv snes patienter, der er behandlet i nødberedskabet.

Trafikskole gør til elever bag rattet Køreskolerne er også blandt dem, der kan begynde med den praktiske undervisning på vejene igen. Arne Nielsen fra AC's Trafikskole på Følfodvej 1 i Tølløse ser også frem til at komme i gang igen.

- Men jeg vil lige snakke med eleverne først, det kan være, de ikke er så interesserede i det. Der var nogle, der skulle have været til køreprøve lige inden nedlukningen, og de bliver nok nødt til at få lidt ekstra køreundervisning, før de går op til køreprøven, fortæller Arne Nielsen.

Det har været muligt at afvikle teoriundervisning, hvis man har kunnet holde den fornødne afstand med mindst 10 personer, men AC's Trafikskole har ikke afviklet teoriundervisning.

- Det har ingen værdi, når man ikke kan komme ud at køre, fordi der skal veksles mellem teori og praksis. Mit teorilokale er også for lille, så jeg prøver nu, om jeg kan finde et andet sted, forklarer Arne Nielsen.

Retten i Holbæk åbner 27. marts Også landets domstole, blandt andet Retten i Holbæk, er på vej til at genåbne efter seks uger med kun et nødberedskab, hvor stort set kun grundlovsforhør er gennemført. Genåbningen sker dog først fra mandag den 27. april, oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelsen fredag formiddag. Styrelsen vurderer, at efter genåbningen vil op mod 75 procent af alle sager kunne gennemføres. I første omgang vil der være fokus på at få gennemført straffesager og civile sager, herunder familieretssager.

- Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, som gør, at domstolene kommer op at køre i højest mulig kadence, uden at det går ud over sundhedsmæssige hensyn, siger direktør for Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz, i pressemeddelelsen.

Der ses blandt andet på muligheden for at arbejde uden for normal åbningstid og at tilvejebringe eksterne lokaler.