Køreplan for nyt teaterhus

Om fire år skal byggeriet af et nyt teaterhus ved Holbæk Havn være i gang. Det skal blandt andet afløse teaterbygningen i Vimmelskaftet.

Holbæk - 14. juni 2021

Om fire år skal byggeriet af et nyt teaterhus på havnen i Holbæk være i gang. Det er målet i en køreplan, som Holbæk Kommunalbestyrelse skal tage stilling til på onsdag.

Teaterhuset skal ikke mindst huse Sjællands Teater, som både omfatter det tidligere Holbæk Teater i Vimmelskaftet og Fair Play på Borchsvej i Holbæk.

- Men den køreplan, som vi forhåbentlig bliver enige om på onsdag, vil også inddrage blandt andre alle amatør- teatrene. I det hele taget skal vi have mange parter ind over, så alle er hørt - vi skal have et gennemtænkt projekt, siger Ole Hansen (S), som er formand for kultur- og fritidsudvalget.

Selv om Ole Hansen ikke direkte nævner Holbæk Sportsby, er det lange tilløb til et nyt teater nok blandt andet inspireret af det noget brogede forløb, som processen om sportsbyen fik.

- Belært af fortiden ved vi, at vi skal bruge de kræfter og den tid, det tager at inddrage alle relevante parter og tænke os grundigt om. Og vi skal selvfølgelig sørge for, at projektet har en økonomi, der hænger sammen, siger Ole Hansen.

Mange fondsmidler Han betoner, at teaterhuset meget gerne må rumme mere end teater. Teksten i dagsordenen taler blandt andet om koncerter og konferencer. Og Ole Hansen nævner selv, at der også kan være tale at huset rummer en eller anden form for teater- eller musikuddannelse.

Et bredt indhold i det kommende teaterhus handler også om penge:

- Erfaringerne andre steder i landet er, at en bred vifte af kulturaktiviteter kan udløse meget store beløb fra forskellige fonde. Kultur- og fritidsudvalget besøgte Hjørring Teater sidst år. Her hørte vi, at deres teaterhus havde kostet omkring 150 millioner kroner. Men de havde fået så meget fondsstøtte, at kommunens egen udgift til projektet var i størrelsesordenen 50 millioner, fortæller Ole Hansen.