Køen ved jobcentret vokser fortsat

I den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var 1681 personer tilmeldt som ledige ved udgangen af februar.

I takt med sommerens løsere restriktioner faldt ledigheden hen over sommeren og efteråret, hvor køen af ledige nåede ned på cirka 1450 personer.

Mangler cafeerne

- Desværre ser vi jo, at tallene er stigende. Vi venter på forår på flere måder. Dels kan det i sig selv sætte gang i nogle ting, og så håber vi jo også allesammen på, at vi kan fortsætte den gradvise genåbning, som også bør kunne omsættes i faldende ledighed de kommende måneder, siger Lars Dinesen (S), som er formand for Holbæk Kommunes beskæftigelsesudvalg.