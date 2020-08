Svømmehallen kan blive svær at sælge. Så hellere rive ned, bygge plejecenter og hente den fulde indtægt ved at sælge hele arealet ved Stadion til FB Gruppen, mener det politiske flertal. Foto: Christina Quist Foto: Christina Quist

Købmandskab bestemmer placering af nyt plejecenter

Holbæk - 25. august 2020 kl. 18:38 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere vil ikke miste indtægt ved at trække jord ud af et stort stadionsalg eller risikere at have en forfalden hal stående i årevis. Købmandskab bestemmer placeringen af nyt plejecenter i Holbæk. Partierne med flertal i kommunalbestyrelsen vil hellere se plejecenter end en usælgelig svømmehal. Og de vil ikke miste indtægt ved salg af det store område Holbæk Have ved Stadion til FB Gruppen A/S .

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har dermed valgt ikke at følge anbefalingen fra Holbæks Ældreråd og Handicapråd, administrationens indstilling og konklusionen fra arkitekten bag en mulighedsanalyse. Nogle argumenter mod svømmehalsgrunden er begrænsning, der kan ikke senere bygges ud. Og prisen, for nedrivning af hallen med asbest og PCB kan blive høj. Fordelen er, at kommunen ejer jorden. Og det frister ikke, at FB Gruppen ifølge direktør Hans-Bo Hyldig ikke vil stå med hånden fremme ved et tilbagekøb, og at det er muligt at bygge ud i Holbæk Have.

- Sandsynligvis er det svært at sælge svømmehallen, så heller bruge grunden til plejecenter, fastslår Camilla Hove Lund, gruppeformand for Venstre. Det vil være Venstres holdning på kommunalbestyrelsens møde onsdag. Hun peger på, at der er institution og skole, som kan bringe liv ind til de ældre. Det vil sammen med genboerne Cirkus Kæphøj og Ladegårdsparken give aktiviteter at se på, siger gruppeformand John Harpøth, Dansk Folkeparti. Også han taler for hele på gruppen.

Den nærliggende lille skov er - måske - kommunal og kan inddrages til sansehave og grønt område, forventer Camilla Hove Lund og Lars Dinesen, gruppeformand for Socialdemokratiet. Han og John Harpøth understreger, at det er bynært, og at plejecentret ikke kommer til at ligge på en byggeplads de næste seks-syv år John Harpøth mener stadig, det kun kræver en ændring af den eksisterende lokalplan, så byggeriet hurtigt kan komme i gang og give de nødvendige 80 pladser. Et slag på tasken har givet en pris på seks-syv millioner kroner, men ifølge John Harpøth er der givet et lavere tilbud..