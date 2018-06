Se billedserie - Vi bør i Venstre stille os spørgsmålene, hvor bliver friheden til den enkelte af, hvor bliver friheden til kommunen og den enkelte leder af? sagde folketingskandidat Stén Knuth blandt andet i sin grundlovstale. Foto: Peter Andersen

Knuth vil arbejde for friere rammer

Holbæk - 05. juni 2018 kl. 19:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes, vi Venstre-politikere skal tage det alvorligt og tænke over, hvordan vi sætter rammer og lovgiver i det her land, sagde Stén Knuth, da han tirsdag eftermiddag holdt grundlovstale for lidt over 50 tilhørere i Hestestalden på Tølløse Slots Efterskole i Gl. Tølløse.

Stén Knuth blev for en måned siden opstillet som folketingskandidat for Venstre i Holbæk-kredsen.

- Hvis vi også i fremtiden vil holde fast i det tankesæt, der både findes i grundloven og i vort principprogram om, hvad vi tror på giver de bedste betingelser for at ville gøre noget, ikke kun for os selv, men også for fællesskabet, så skal vi hanke op i os selv og vende tilbage til at give friere muligheder. Det er i hvert fald min opfordring og løftet er, at det er det, jeg vil arbejde for, hvis det lykkes at komme i Folketinget, sagde Stén Knuth.

I sin tale nævnte han blandt andet, at han stort set hver dag oplever, at folketingspolitikere - uanset hvilket parti de kommer fra - ønsker at få undersøgt eller lovgivet om noget. Det kan kan være regler om, hvor mange bad de ældre skal have, sygefravær på gymnasier, antal pædagoger, hvilken mad der skal serveres, eller hvordan man i foreningen skal uddannes, hvis man skal servere en ganske almindelig pølse.

- Vi bør i Venstre stille os spørgsmålene, hvor bliver friheden til den enkelte af, hvor bliver friheden til kommunen og den enkelte leder af? sagde Stén Knuth blandt andet.

Da der efter talen kunne stilles spørgsmål fra salen, spurgte Rasmus Brandstrup Larsen, Venstre-medlem af Holbæk Kommunalbestyrelse, Stén Knuth, om han synes, at der på nogle områder bliver gået kompromis med grundlovens ord om frihed. Rasmus Brandstrup Larsen betegnede det som beskæmmende, at Venstre med ghettopakken går ind og beslutter, at et barn i for eksempel Vangkvarteret (som er på ghettolisten) i Holbæk skal gå mindst 25 timer om ugen i en børneinstitution, mens der ikke er samme krav til et barn i Ladegårdsparken i Holbæk. Rasmus Brandstrup Larsen mente også, at Venstre med maskeringsforbuddet går på kompromis med frihedsrettighederne.

- Jeg tror, at Venstre som liberalt parti skal passe godt på med ikke at lave skræmmekampagner. Inger Støjbergs bemærkninger om ramadan, synes jeg, var at gå for langt. Derfor hører du mig indirekte i min tale sige, at jeg tror, vi skal passe på, svarede Stén Knuth.

Ved Venstres grundlovsmøde var centerdirektør i Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard, også inviteret til at holde tale. Han fortalte blandt andet om kampen for at få vedtaget projektet til en byggesum på 325 millioner kroner i det daværende Holbæk Byråd.

- Jeg ved, det er mange penge. Men den investering vil være en af de bedste investeringer i Holbæk Kommune. Om to-tre år, eller mindre, er der ikke nogle, der vil undvære sportsbyen, sagde Carsten Damgaard blandt andet.