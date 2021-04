To grupper kom i slagsmål og en person blev stukket i låret.

Knivstikkeri stoppede togtrafik

En person blev stukket i låret efter at to grupper af unge kom op at slås på Holbæk Station.

Ifølge vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi, er begge grupper nogle, som politiet kender i forvejen.

Den knivstukne er blevet bragt på sygehuset for at blive behandlet. Det skriver TV Øst.

Meldingen om urolighederne indløb klokken 17.33.

Knivstikkeriet betød at politiet valgte at lukke ned for togtrafikken, mens området blev afsøgt med hunde og politifolk.

I forbindelse med togstoppet blev der indsat togbusser.