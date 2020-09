Østre Landsret skal vurdere, om det, som Retten i Holbæk nåede frem til, var nødværge, da en 25-årig mand stak en 37-årig bekendt flere gange med kniv på Skt. Nikolai Kirkegård i Holbæk. Foto: Per Christensen

Knivstik på kirkegård skal for landsretten

Holbæk - 03. september 2020 kl. 13:20 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af juni frikendte Retten i Holbæk en 25-årig mand fra Hvidovre for at have stukket en 37-årig mandlig bekendt fra Ugerløse fire gange med en kniv på Skt. Nikolai Kirkegård i Holbæk den 5. marts i år.

Ifølge rettens vurdering var det lovligt nødværge, da den 25-årige stak den anden mand fire gange i armene og låret med kniven, fordi han ville forhindre den 37-årige i at tæske ham med et koben.

Dén vurdering vil anklagemyndigheden gerne have Østre Landsrets øjne på, og derfor har Statsadvokaten i København anket frifindelsen af den 25-årige for grov vold.

Det fremgår af en ankemeddelelse i sagen, som dagbladet Nordvestnyt har fået aktindsigt i.

Under byretssagen i Holbæk argumenterede anklageren for, at der ikke kunne være tale om nødværge, når den 25-årige selv havde taget kniven med på kirkegården ud fra en formodning om, at det kunne komme til en konfrontation med den 37-årige. De to var forinden raget uklar på grund af beskyldninger om, at den 25-årige havde stjålet nogle ting.

To ankede på stedet Mens Retten i Holbæk kendte den 25-årige straffri for knivstikkene, blev den 37-årige mand og hans nu 43-årige veninde fundet skyldige i grov vold ved at have slået ud efter og én gang ramt den 25-årige i hovedet med kobenet.

De to blev idømt henholdsvis syv og fire måneders fængsel, som de begge straks ankede. Dermed kommer Østre Landsret også til at tage stilling til deres påstand om, at de kun slog og trampede på den 25-årige, og at det skete i nødværge, da han begyndte at stikke med kniven.

Løsladt efter retssagen De to mænd sad begge varetægtsfængslet fra episoden i marts og frem til afslutningen på retssagen i slutningen af juni, hvor de blev løsladt.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår ankesagen kommer for landsretten.

