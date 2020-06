Knivdræbt til Charlotte: - Hjælp mig

- Jeg sad inde i klinikken og var ved at ordne en patients fødder, da der var nogle, som råbte udenfor. Det lød som om, at det var et råb om hjælp, så jeg gik udenfor for at se, hvad der skete. Her så jeg en mand, som kom vaklende. Han var fyldt med blod ned af benene og på maven og bad mig om at ringe efter 112, fortæller hun.