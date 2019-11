Se billedserie Børnene hyggede sig ved juletræsfesten, der blev holdt i et af Hotel Sidesporets selskabslokaler. Sidesporet havde både givet maden og stillet lokalet gratis til rådighed for arrangementet. Foto: Per Christensen

Knap 30 familier fik hjælp til julen

Holbæk - 24. november 2019 kl. 20:37 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev hyggesnakket over sildemadderne og flæskestegen ved bordene på Hotel Sidesporet i Holbæk søndag fra sidst på formiddagen.

Her mødtes en flok mennesker, hvor af de fleste ikke kendte hinanden i forvejen, til juletræsfest arrangeret af organisationen Julehjælpen.dk, som i de senere år har stået for lignende arrangementer i en række danske byer. Søndag var Holbæk så med for første gang.

Fælles for deltagerne er, at deres økonomiske situation ikke rækker til at holde en jul som flertallet af danskerne med alt hvad den fører med sig af udgifter til mad, godter og gaver til børnene.

De har derfor søgt Julehjælpen.dk om at komme med til juletræsfesten og samtidig modtage juleposer med madvarer og gaver, som de kan tage med hjem og bruge i julen.

Faldt hurtigt i snak Knap 30 familier deltog i juletræsten og blandt dem var Rikke Olsen, Nykøbing, som havde taget sin far, Kurt Nielsen, med, ligesom hendes to døtre ville støde til lidt senere. Hun har tidligere deltaget i Kalundborg.

- Jeg kan godt lide de her arrangementer. Man får god mad og kan sidde og snakke og hygge sig. Det er en hjælp, når man har det lidt svært, og der er et stort pres på med gaver og alt det, der skal bruges til jul, forklarede Rikke Olsen.

Hun var kommet til bords med Majse Hansen fra Sorø og hendes kæreste og 15-årige datter. Ingen af dem kendte hinanden i forvejen, men de faldt hurtigt i god snak.

- Jeg er førtidspensionist og har haft tre diskusprolapser, og jeg har slidgigt i ryggen. Så jeg har ikke det store overskud i hverdagen, og derfor et det godt at kunne få hjælp her. Og til juleaften hjælper mine store børn, så vi kan få en god julefest, lød det fra Majse Hansen, som også mærker gavepresset fra børnene, når der allerede nu bliver talt i skolen om, hvad man ønsker sig til jul.

En tredje deltager, som gerne ville være anonym, fortalte, at støtten fra Julehjælpen.dk er med til at gøre det lidt lettere for hende at holde en jul, som de fleste andre.

- Vi er meget taknemmelige for hjælpen med mad og gaver til børnene. Det er en stor byrde, der bliver fjernet på den måde, sagde kvinden, der havde sin datter med til juletræsfesten.

Forskellige bidrag Det er Malene Larsen fra Hagested, som har taget initiativet til juletræsfesten i Holbæk. Hun har i nogle år været frivillig i Julehjælpen.dk i København, men det er første gang, at hun selv har været tovholder på et arrangement.

- Jeg syntes, at der manglede noget her i Holbæk-området. Jeg brænder for at hjælpe de her familier, og når man selv har overskuddet til det, så er det jo bare at gøre det, forklarer Malene Larsen, som dog også tilføjer, at der har været en del af se til, når man laver et arrangement for første gang.

Hun har fået hjælp af cirka syv frivillige, og så er hele arrangementet i baseret på, at virksomheder og butikker vil donere enten penge eller produkter til Julehjælpen.dk.

- Noget kommer fra Julehjælpen.dk på landsplan via store donorer, mens andre bidrag er fra lokale bidragsydere, siger Malene Larsen.

Ved søndagens juletræsfest kom et af bidragene fra en lille håndfuld lokale frisører, der var blevet spurgt og havde sagt ja til at komme fordi på deres fridag og give en gratis klipning til børnene.

- Jeg synes, det er en god måde at hjælpe på, sagde en af de velvillige frisører, Kirsten Vesterdal Møller fra Frisørhjørnet i Labæk.

Som nævnt blev festen holdt på Hotel Sidesporet, og det var da også hotellet, som gav måden og stillede lokalet til rådighed uden beregning.

Og Malene Larsen melder sig allerede klar til en ny fest næste år.

- Du kan tro, at vi også gerne vil gøre det her næste år, lyder det klare svar.