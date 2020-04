Politiet rykkede mandag ud til et uheld ved Tølløse med to unge knallertkørere.Foto: Thomas Olsen

Knallertkører ramte knallertkører

Uheldet skete, da den ene knallertkører, der kom kørende i vestlig retning, trak over i den modsatte cykelbane for at komme uden om et par gående.