Politiet skal nu have undersøgt nærmere, hvem der var skyld i et færdselsuheld onsdag ved Hagesholm, hvor en 17-årig dreng brækkede benet.

Knallertkører brækkede benet

En 17-årig dreng måtte onsdag ved 12.30-tiden en tur på sygehuset efter at have været impliceret i et færdselsuheld.