Knallerter på kirkegården?

Holbæk - 23. september 2020 kl. 13:52 Af Jørgen Juul

Er det i orden at gøre en kirkegård til hovedtrafikåre for bløde trafikanter, blandt andet knallerter og cykler? Er det respektfuldt at opføre ejendomme i seks etager tæt på en kirkegård?

Nej, mener Holbæk Boligforening, Grundejerforeningen af 2007, Andelsboligforeningen Kramshøj og beboere på Godthaabsvej, Højen, Diget, Vænget og Bakken i Holbæk. Det er ikke i orden, og det er ikke respektfuldt at opføre høje etageejedomme tæt på Østre Kirkegård i Holbæk og at gøre kirkegården til en hovedtrafikåre for blandt andre knallertkørere og cyklister.

Det skriver de i et brev til Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd i Holbæk, og fra menighedsrådet er henvendelsen formidlet videre til både Holbæk Provsti og Roskilde Stift. Menighedsrådet har drøftet byggeriet, der omfatter omkring 1000 boliger, og rådet mener, at byggeriet i flere henseender synes at være i strid med gældende lovgivning.

Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd mener, at Roskilde Stift bør gøre indsigelser over for Holbæk Kommune med det formål at medvirke til, at projektets videre udformning kan komme i overensstemmelse med gældende lovgivning og Skt. Nikolai Sogns interesser, specielt med hensyn til Østre Kirkegård.

Massiv trafik

Naboerne til nybyggeriet skriver blandt andet til menighedsrådet, at masterplanen for byggeriet efter deres mening kun i meget lille udstrækning tager hensyn til det eksisterende naboskab. De peger på en massiv forøgelse af trafikken på Højen, Diget, Hegnet, Vænget og Godthaabsvej. De peger på et byggeri tæt på skel mod bevaringsværdige huse på Godthaabsvej, højt byggeri tæt på skellet til Østre Kirkegård og det, der kaldes en hovedtrafikåre for blød trafik på kirkegården.

»Vi har skrevet adskillige breve til Holbæk Kommune og til medlemmerne af kommunalbestyrelsen, og vi har været til møder med Holbæk Kommune. Trods dette mener vi ikke, at der er tilstrækkeligt gehør for vores indsigelser«, skriver naboerne i brevet til Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd. Brevet fortsætter:

»Efter vores opfattelse er placeringen af de høje huse på seks etager hele vejen op langs med Højen og kirkegården en skændsel og mangel på respekt og anstændighed. Bygninger, som skal ligge langs med skellet til kirkegården, bør ikke være mere end to etager. De manglende etagemeter kunne man uden problemer føre ned i feltet ved det nye højhus, der p.t. bygges på den tidligere Brunhøjskole-­grund.

Naboerne skriver, at seks etagers boligblokke ikke er foreneligt med, at begravelser kan foregå værdigt, at bygningerne vil virke skræmmende og ødelæggende for den skønhedsværdi, der er opnået gennem år­tiers arbejde med kirke­gården, som vi kender den i dag.

Også menighedsrådet mener, at projektet i flere henseender forekommer at være i strid med gældende lovgivning.

Menighedsrådet noterer, at hverken Holbæk Kommune eller projektets arkitekt har kontaktet rådet vedrørende udformningen af projektet.