Send til din ven. X Artiklen: Knallerter med 80 i timen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knallerter med 80 i timen

Holbæk - 09. oktober 2020 kl. 10:19 Kontakt redaktionen

Politiets færdselsafdeling var torsdag på togt i Holbæk og Asnæs for at kontrollere knallerter. Politiet kontrollerede i alt 15 knallerter, hvoraf de fleste var i lovlig stand.

I Holbæk var der dog nogle undtagelser: To unge mænd sigtet for at køre på to meget hurtige knallerter.

Klokken 7.45 kørte en 17-årig fra Sjællands Odde på en lille knallert ad Kalundborgvej ud for Allerup i Holbæk. Knallerten kørte væsentligt over det tilladte og havde ikke nummerplade bagpå. Politiet standsede den unge mand, og knallerten blev testet på rullefelt, som kan måle hastigheden. Den blev målt til at køre 79 km/t., selvom den højst tilladte hastighed er 30 km/t.

Et kvarter efter blev en 16-årig fra Holbæk standset på Absalonvej på en lille knallert. Den blev målt på rullefelt til at kunne køre 80 km/t.

De to unge blev begge sigtet for at køre på en for hurtig knallert og de kan forvente bøder i sagerne. Derudover lægges sagerne op til, at de to betinget frakendes retten til at køre knallert.