Knallertbenzin tilsat spiritus, hash og kokain

Knallerten blev målt til at kunne køre 59 kilometer i timen, det dobbelt af det tilladte. Derudover havde knallerten intet udstødningsrør. Nummerpladen manglede også, og det samme gjorde forsikringen.

Den samlede pakke fik patruljen til at beslaglægge knallerten på stedet.

Fangsten indgik i en særlig knallertindsats, hvor politiet onsdag eftermiddag også snuppede en 17-årig og en 18-årig på hver deres ulovlige knallert. Begge knallerter kørte for hurtigt. Men det var trods alt også den eneste forseelse, som de unge blev noteret for. De to unge, som begge er fra Mørkøv, blev stoppet på Nykøbingvej i Mørkøv og ved Mørkøv Kro.