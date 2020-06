Knallert og bil i færdselsuheld

En 30-knallert og en bil var torsdag først på eftermiddagen impliceret i et færdselsuheld i Holbæk.

Både knallerten og bilen kørte ad Kalundborgvej mod øst omkring klokken 12.45. I krydset ved Valdemar Sejrsvej svingede bilen til højre - ifølge det oplyste, da der var grøn pil for højresvingende. Samtidig kom knallerten på cykelstien og kørte ligeud for at komme ind på Ahlgade.