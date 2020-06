Den 38-årige kan forvente at høre fra politiet, når de mange sager om ulovligheder ved knallerten skal afgøres, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Knallert med stribe af ulovligheder

Det skal være usagt, om politibetjenten fik skrivekrampe, men der blev i hvert fald brug for ordensmagtens lille sorte bog, da en 38-årig mand fra Jyderup onsdag kort før klokken 11 blev standset på en stor knallert (knallert 45) i Skarridsøgade i Jyderup.

Først kunne politiet konstatere, at den 38-årige slet ikke måtte køre en stor knallert, som kræver kørekort, fordi han har været frakendt kørekortet og ikke aflagt ny prøve for at få det tilbage.