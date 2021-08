Se billedserie Der var mødt mange op i skolegården, da det første spadestik skulle tages til Knabstrup Skoles nye børnehus. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Knabstrup Skole får nyt børnehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knabstrup Skole får nyt børnehus

Holbæk - 13. august 2021 kl. 12:08 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Skolegården var fyldt med glade mennesker, da det første spadestik i går blev taget til Knabstrup Skoles nye børnehus. Og hvis man ikke vidste bedre, kunne man godt tro, at arrangørerne af dagens festligheder havde en hemmelig aftale med vejrguderne.

I hvert fald skinnede solen fra en næsten skyfri himmel, da borgmester Christina Krzyrosiak Hansen indtog scenen og sagde tak for, at hun måtte være med til at fejre den store dag.

Og dagen var stor for alle med tilknytning til Knabstrup Skole og Børnehus. Det har nemlig ikke altid ligget i kortene, at der fortsat skulle være en skole i Knabstrup. For nogle år siden oplevede skolen en tilbagegang i antallet af børn, og økonomien rakte ikke nødvendigvis til den nødvendige renovering af skolen.

Men den udvikling er heldigvis vendt, fortæller borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Kommunens økonomi er blevet bedre, og det er igen blevet populært for børnefamilier at slå sig ned i den lille by. »Et mirakel«, kalder hun det.

Børnehuset »Kirsebærhaven«, som i dag ligger separat fra den store skolebygning, vil i fremtiden flytte ind i den nye tilbygning, som skal ligge rundt om gymnastiksalen på skolens sydside.

Derudover får skolen en ny tilbygning mod nord, mens den gamle skolebygning bliver renoveret.

Blandt andet skal skolen, som er opført i 1940'erne, flere steder have et nyt lag maling, nye gulve og ikke mindst et nyt loft, som forbedrer akustikken.

Og det er vigtigt, fortæller Søren Kofod, som er ingeniør og leder på byggeprojektet.

- Børnene bliver jo trætte i hovedet efter en lang dag med dårlig akustik, siger Søren Kofod.

Børnehuset får også et stort produktionskøkken, hvor der er taget hensyn til, at børnene også skal kunne være med.

Køkkenet og den store sal, som er inkluderet i byggeplanerne, kan desuden bruges i forbindelse med arrangementer. Og så kan begge dele lånes af private, fortæller Søren Kofod.

I går stod borgmester Christina Krzyrosiak Hansen på den lille græsplæne foran børnehuset med en lille spade i hånden.

Spaden var dekoreret fint med farverige aftryk af små børnehænder, og rundt om borgmesteren stod børn med forskellige graveredskaber klar til at sætte det store projekt i gang.

Borgmesteren var klar til at tage det første spadestik, men tøvede så et øjeblik.

- Er du sikker på, at det er lige her, vi skal grave, spurgte hun Lily Holm på syv år.

Det var Lily sikker på, og så blev det første spadestik taget til lyden af blitzende kameraer og klapsalver.

- I graver bare videre, sagde borgmesteren opfordrende til de ivrige børn, som ikke var sene til at adlyde ønsket.

Alligevel blev de fleste børn hurtigt lokket væk fra udgravningen. Der var nemlig sørget for varme hotdogs og kolde sodavand til alle, og det var et stort hit hos både store og små.