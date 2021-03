Klubhus renoveret for 700.000 kroner

- Vores klubhus har efterhånden nogle år på bagen og var begyndt at se lidt træt ud. Derfor har vi i bestyrelsen lagt ind i budgettet i år, at vi skulle have gjort noget ved både køkkenet og restauranten. Køkkenet har blandt andet fået nye fliser, og i restauranten er der trukket nye rør til fadøl- og vandforsyning i baren og lagt ny gulvbelægning i barområdet. Det ene fører som bekendt det andet med sig, så vi gik også i gang med vores foyer, så vi kunne få en mere hensigtsmæssig indretning. Hele foyeren er nu bygget om, vi har flyttet adgangsdøren, nedlagt et toilet og renoveret et andet, fortæller formand for golfklubben, Bjarne Kjærside, og tilføjer, at der naturligvis også er blevet malet alle vegne i klubhuset. Indretningen er farvesat og koordineret af indretningsarkitekt Sus Thorslund.