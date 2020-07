Klovnen havde let til tårer under nedlukningen

- Det var så ubeskriveligt dejlig en kontrast fra at gå rundt derhjemme og øve, men ikke at kunne komme ud og bidrage med at få løftet stemningen på et tidspunkt, hvor der virkeligt var behov for det, og til at mærke suset, da publikum igen kunne give applaus efter et show. Det gav en lykkefølelse uden lige - at mærke deres glæde - og at vide, at jeg igen gør det, der er brug for - nemlig at få smilet frem i øjnene hos store og små. Det rørte mig - lige der på scenen - jeg begyndte simpelthen at tude, og det gør jeg også nu, hvor jeg tænker på det. Jeg har forlængst skrevet ud til alle mine kolleger, at de godt kan glæde sig til den dag, de igen kan lade sig bade i lyden af klapsalver, og igen føle at de er i deres rette element, fortæller klovnen, imens han blinker bevægelsens tårer væk fra øjnene.