Klovnen Palle præsenterer - den elektriske pædagog

Nu ved 20 indskolings-elever, at de har en elektrisk pædagog, og at en klovn børster fødder for ikke at få hul i sokkerne.

Eleverne havde besøg af en ægte levende klovn, og han var så sjov, at de næsten ikke kunne være i kroppen for bare grin.