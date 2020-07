Klovnedag med corona-twist

Bag dagen står Holbæk Byforum, der har sammensat et underholdende program for byens gæster. Holbæk Byforum står klar på Torvet fra klokken 10 til klokken 14. Her vil eventkoordinator, Maja Harris Mortensen, udklædt som klovn og assisteret af den lokale Line Poulsen, dele klovnenæser og gratis popcorn ud. Samme sted opstilles en hoppeborg til børnene.

- Når vi ikke optræder samlet på scenen, deler vi os op og underholder hver for sig i gadebilledet, herunder i Gendarmergården, hvor man kan møde de to søde klovnepiger fra klokken 11 og femogfyrre minutter frem. Vi sørger for at koordinere det, så forsamlingsforbuddet kan overholdes. Vi tager de helt store sko på, så vi kan holde god afstand og lover at der er masser af sprit med - også i showet, så den gode hygiejne kan overholdes, siger klovnen Njetski alias Michel Høyer, da avisen møder ham en særdeles lun eftermiddag på havnen.