Brorfelde Observatorium, der her ses fra oven, vil både i uge 7 og 8 slå dørene op for en række ferieaktiviteter. Arkivfoto: Per Christensen

Klogere på videnskab

Observation er et videnskabeligt begreb, som ofte bruges i forskning, men det at observere er en stor del af de flestes hverdag. Astronom ved Observatoriet, Michael Lindholm, fortæller, hvorfor det er så vigtigt at observere:

- Naturvidenskabelig forskning begynder som oftest med en observation, der fører til en undren. Dén undren får os til at undersøge nærmere i håbet om at afdække, hvad pokker det er, der sker. Ofte med det resultat, at vi bliver klogere. Med Observatoriets aktiviteter i vinterferien håber vi på at kunne pirre folks nysgerrighed og inspirere til at se nærmere på det, som undrer os i hverdagen.