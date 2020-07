Kloakfirma skifter navn

For to år siden skiftede JK Kloakservice i Mørkøv ejer. Det gamle navn på firmaet har hidtil været bevaret, men nu skifter det til Recover Industri- og Kloakservice.

Efter handlen i 2018 har JK Kloakservice kørt som et selvstændigt datterselskab. Det er pr. 1. juli i år fusioneret med Sydslam A/S, som Recover Nordic købte i maj 2018. Sydslam har adresse i Greve.

- Der sker ingen ændringer i Mørkøv. Det er af rent praktiske årsager, at de to selskaber slås sammen. De får et fælles navn, men de vil stadig have de gamle navne som binavne, forklarer Kim Steendahl, som er administrerende direktør i Recover Nordic, Danmark.