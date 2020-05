Se billedserie Arbejdet med at adskille spilde- og regnvand spærrer for biler på Lindevej i Tølløse. Og da store maskiner og skoleelever er et dårligt match, er der heller ikke adgang for fodgængere bortset fra beboere og folk med ærinde til vejens virksomheder og villaer. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kloakarbejde sender elever ud på omvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kloakarbejde sender elever ud på omvej

Holbæk - 14. maj 2020 kl. 12:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mindst en uges tid skal eleverne på Tølløse Privat- og Efterskole ud på en omvej til og fra stationen. Deres smutvej er spærret for gennemgang, mens der arbejdes på at separere spilde- og regnvand på Lindevej.

Det var oprindelig tanken, at man kunne færdes til fods. Men det er for farligt at have skoleelever til at gå ud og ind mellem store maskiner på den smalle vej, oplyser driftsleder Merete Gjelstrup, Fors A/S.

Beboere og ejere af virksomheder på Lindevej kan ikke køre ind til deres ejendomme, men de kan med forsigtighed snige sig udenom maskiner og udgravninger.

Det er tredje etape af separatkloakeringen i Tølløse, hvor spilde- og regnvand adskilles i to rør for ikke at overbelaste rensningsanlægget med udsigt til stigende regnmængder i fremtiden. Regnvandet føres til vandløb og søer sydvest for Sønderstrupvej.

Etapen omfatter Lindevej, Rødtjørnevej og Birkevej, og arbejdet begyndte efter påske nærmest sporene på jernbanearealet.

Omkring 1. juni forventes arbejdet på den del af Lindevej at være afsluttet. Derefter fortsættes fra Rødtjørnevej til Kvarmløsevej, og eleverne slipper for at følge Kvarmløsevej hele vejen rundt og kan smutte ad Birkevej og Rødtjørnevej fra og til stationen.

Sidst i juni er folkene fra entreprenørfirmaet Gorm Hansen A/S færdige på Lindevej og fortsætter på Rødtjørnevej og Birkevej. Hele projektet skal efter planen være afsluttet sidst i oktober.

- Det ser ud til at holde, selv hvis der kommer flere overraskelser. En uventet gasledning i vejen kom i vejen for gravearbejdet, men det blev løst, og arbejdet på Lindevej er forud for tidsplanen, konstaterer Merete Gjelstrup.

Hun tager alligevel et forbehold for tidsplanen især på grund af coronavirus.

- Det ser ud til, at der er styr på coronavirus, men ændres situationen, kan det også få konsekvenser for vores projekter, bemærker Merete Gjelstrup.

Kloakeringsarbejder i Fors A/S's område i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner fortsætter, men der tages alle de anbefalede forholdsregler som afstand og flest mulige møder udendørs eller via telefon og Skype.

Mor er på plakaten

Hov, der hænger min mor. John Axelsen, Tølløse, måtte lige kigge en ekstra gang, men den er god nok. Anni Pinnerup Axelsen bor i Tølløse og er det lokale ansigt på plakaten, der fortæller om arbejdet med at adskille spilde- og regnvand på Lindevej.

Fors A/S har valgt at sætte ansigt på medarbejdere og projekter. Da Anni Pinnerup Axelsen blev spurgt, om de måtte bruge hendes foto, sagde hun ja uden at vide, at det blev hængt op i Tølløse.

- Der blev taget nye fotografier af os i august 2019, og jeg regnede ikke med, de ville bruge mit foto. Men nu hænger det her, og plakaten skal bruges andre steder. Det er fint med mig, siger Anni Pinnerup Axelsen.

Hun er uddannet ingeniør og er koordinator for arbejdsmiljø og beredskab i forsyningsselskabet Fors.

På grund af coronavirus kom John Axelsen for kort tid siden hjem til Danmark fra Florida, hvor den 22-årige golfspiller har gået på college.

- John havde været i Ledreborg for at spille golf, da han kom kørende og så plakaten. Han tog et foto, som vi sendte til hans storesøster med teksten »mor op at hænge i Tølløse«. Hun er for tiden i Australien, forklarer Anni Pinnerup Axelsen.