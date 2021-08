Se billedserie Arbejdet med adskille spildevandsledningerne og regnvandsledningerne i dele af Tølløse kan først ventes at være helt afsluttet med udgangen af januar. Foto: Per Christensen

Kloakarbejde er forsinket en måned

Holbæk - 07. august 2021

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle fjerde etape af separatkloakeringen i Tølløse være helt afsluttet ved årets udgang. Arbejdet bliver imidlertid forsinket med omkring fire uger, så det kan ventes afsluttet sidst i januar.

- Anlægsarbejdet bliver lidt forsinket på grund af de trafikale problemer, der har været, og på grund af udfordringer med det store, dybe hul med mange kabler, fortæller Merete Gjelstrup, der er projektleder hos forsyningsselskabet Fors A/S.

De trafikale problemer handler om, at der kun er én kørebane åben på dele af Kvarmløsevej. Her sørger et et signalanlæg for, at bilerne kører frem skiftevis. Desuden er der den begrænsning, at køretøjer over 3500 kg ikke må køre på strækningen.

Vanskelig jordbund Efter at arbejdet var indledt i begyndelsen af maj viste der sig hurtigt problemer med, at en del bilister ikke respekterede lyssignalerne. Og flere lastbiler kørte også igennem.

- Når der kørte lastbiler forbi det dybe hul, kunne der i perioder ikke arbejdes der, fortæller Merete Gjelstrup.

Hun tilføjer, at der desuden var vanskelige jordbundsforhold på stedet, ligesom håndteringen af mange kabler var medvirkende til, at arbejdet trak ud. Det store hul er nu dækket til.

Skiltningen oplyser nu om, at der vil være spærret i en kørebane frem til den 9. september, mens det tidligere var meningen, at der kunne åbnes før.

- Med hensyn til de trafikale forhold, så er der stadig lastbiler, der maser sig frem, eller vender om, fordi chaufførerne ikke læser skiltene. Men det er nok ikke lige så meget som tidligere, siger Merete Gjelstrup.

Hun beklager også, at der for en måneds tid siden var en episode, hvor signalanlægget i en weekend var ude af funktion, og det gav nogle trafikale problemer. Nu holdes der ekstra øje med, at anlægget fungerer.

Der er i øvrigt også sket nogle ændringer i den arbejdsmetode, der anvendes under kloakeringen, hvor spildevandsledningerne og regnvandsledningerne adskilles. Det sker for at undgå at lede store mængder regnvand til renseanlægget.

Gravearbejdet minimeres Egentlig var det planlagt, at arbejdet skulle udføres ved opgravninger hele vejen igennem. Men i samarbejdet med entreprenøren, J. J. Nyholm A/S, København, er det besluttet, at noget af arbejdet kommer til at foregå med opgravningsfri metoder, det vil sige med styret underboring, på dele af hovedledningen på Kvarmløsevej.

- Her er der boret på én strækning, og der kommer nu en mere. Det vil reducere generne for trafikken og beboerne i området, forklarer Merete Gjelstrup.

Hun oplever i øvrigt, at beboerne i området er tålmodige, og Fors har et godt samarbejde med dem.

Arbejdet er også begyndt på Pilevej. På Villavej er der for nogen tid siden boret på en strækning, og senere genoptages arbejdet på Villavej, blandt andet med lidt gravearbejde. Senere skal der også arbejdes på Gyvelvej.

Anlægsarbejderne på Villavej og Elmevej bliver noget af det sidste, der bliver ordnet efter årsskiftet.